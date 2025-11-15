Taxa de desocupação no Ceará recua para 6,4% no 3º trimestre

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Carteira de trabalho digital.

A taxa de desocupação do Ceará caiu para 6,4% no terceiro trimestre de 2025, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira, 14, pelo IBGE.



O índice recuou 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (6,6%) e 0,3 ponto frente ao mesmo período de 2024 (6,7%).



No total, 257 mil pessoas estavam desempregadas no Estado, 2% a menos que há um ano. A queda, ainda que moderada, mantém a trajetória de melhoria iniciada no começo do ano.



Ceará segue entre os estados com menores taxas do Nordeste



O Estado continua com uma das taxas mais baixas de desocupação do Nordeste, região que historicamente registra os indicadores mais altos do país. Embora ainda esteja acima das taxas observadas no Sul e Sudeste, o Ceará se mantém em posição mais favorável do que a maior parte dos vizinhos nordestinos.



Informalidade continua alta e atinge 51,1% dos trabalhadores



Mesmo com a redução do desemprego, a informalidade segue como marca forte do mercado de trabalho cearense. No trimestre, 51,1% da população ocupada trabalhava sem carteira assinada, por conta própria sem CNPJ ou em outras formas informais, um contingente de 1,9 milhão de pessoas.



O percentual coloca o Ceará entre os estados com maior proporção de trabalhadores informais do país e acompanha a tendência nacional, na qual o crescimento da ocupação recente tem sido puxado sobretudo por vagas informais.



Rendimento cresce em relação a 2024, mas fica estável no curto prazo



O rendimento médio habitual no estado foi de R$ 2.352, praticamente igual ao registrado no segundo trimestre (R$ 2.341). Em comparação com o mesmo período de 2024, porém, houve aumento de 7,8%, acima da inflação acumulada no intervalo.



Esse movimento, segundo o IBGE, espelha a recuperação gradual da renda observada no país ao longo do último ano.



Desalento recua e Ceará ocupa posição intermediária no ranking nacional



O número de pessoas em desalento, indicador que se refere às pessoas que gostariam de trabalhar e estariam disponíveis para assumir uma vaga, mas que desistiram de procurar emprego, também recuou.

Com 4,7%, o Ceará aparece numa posição intermediária entre as unidades da federação: acima da média nacional (2,4%), mas distante dos índices mais elevados do Norte e Nordeste, que chegam a superar 7%.



A PNAD Contínua é a principal pesquisa sobre força de trabalho no Brasil. A coleta trimestral envolve cerca de 211 mil domicílios distribuídos por mais de 3.500 municípios, permitindo acompanhar tendências de emprego, renda, informalidade e desalento com base comparável ao longo do tempo.



