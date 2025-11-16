Cantor traz "Tempo Rei" a Fortaleza

Foto: Líllian Santos Primeiro show da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, em Fortaleza

Um dos nomes mais importantes da música brasileira, Gilberto Gil se apresentou em Fortaleza nesse sábado, 15, no Centro de Formação Olímpica (CFO), no Castelão. Primeira data na capital cearense da turnê "Tempo Rei", série de apresentações que demarcam a conclusão de sua carreira, o show teve ingressos esgotados e público ansioso para registrar os momentos. Com fãs preenchendo a arquibancada e todo o pátio do CFO, o show começou pontualmente às 21 horas e emocionou já nos primeiros acordes de "Palco". Com a exibição de um vídeo de Caetano Veloso, "Cálice" fez com que o público gritasse em uníssono "sem anistia" enquanto imagens de presos e desaparecidos durante a ditadura militar, como Rubem Paiva, eram exibidas no telão. (Lilian Santos)