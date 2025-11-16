Incêndio em maternidade

Foto: o povo Capa

Um incêndio em uma subestação de energia, que havia passado por manutenção no dia anterior, resultou em uma manhã de caos no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza. Ao todo, 117 bebês e 153 mulheres, entre gestantes e puérperas, foram encaminhados para unidades da Rede Estadual e da Rede Municipal de Fortaleza. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), não houve nenhum ferido. O assunto e toda comoção gerada, que ganharam repercussão nacional, foram detalhados em reportagem e figuraram na manchete do O POVO da edição de sexta-feira, 14.