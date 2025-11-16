Logo O POVO+
Que o poder público não esqueça mais o César Cals
Farol

Agora, após cenas de chamas, desespero, logística e solidariedade terem repercutido Brasil afora, uma obra de requalificação será executada
Há 10 anos, fui ao Hospital Geral Dr. César Cals, no Centro de Fortaleza, para que uma enfermeira me ensinasse a melhor forma de amamentar meu filho. Como tantas outras mulheres, aprendi sobre puerpério com algumas das melhores profissionais de Saúde do Ceará.

A unidade hospitalar que completará 100 anos em 2028 sempre foi referência na prestação de serviços de obstetrícia. Recebe mães com gestações complicadas, faz partos de risco e é abrigo para bebês prematuros.

Na quinta-feira passada, 13, um incêndio na subestação de energia do hospital escancarou o que eu já havia visto uma década atrás. Reforçou o que uma repórter, uma semana antes do incidente, disse ao voltar de um lindo e emocionante desfile de bebês prematuros."Como esse hospital resiste em situação tão precária?", questionou.

O local, que em 2025 foi alvo de briga política entre situação e oposição, sofreu as consequências do tempo de gestões que nunca conseguiram ver sua real importância.

Agora, após cenas de chamas, desespero, logística e solidariedade terem repercutido Brasil afora, uma obra de requalificação será executada.

Infelizmente, só as tragédias ensinam. Felizmente, dessa vez, nenhum bebê morreu. Que o poder público não esqueça o Hospital Geral César Cals, seu papel e suas demandas.

 

