Gilberto Gil encerra passagem por Fortaleza

Nome de destaque na música brasileira, Gilberto Gil encerrou no domingo, 16, sua passagem por Fortaleza. Iniciada em março deste ano, a turnê "Tempo Rei" concluiu a última data na cidade após duas apresentações que lotaram o Centro de Formação Olímpica (CFO), no Castelão.

￼Na primeira apresentação, realizada no sábado, o CFO reuniu 11 mil pessoas, conforme informações da assessoria de imprensa enviadas ao O POVO.

"Obrigado, Fortaleza. Tantos anos indo a tantos lugares e vindo aqui. Já estive com os pais de vocês, com os avós. E, agora, com vocês", declarou o músico nos momentos iniciais do show de domingo. Reunindo famílias, grupos de amigos, idosos, jovens e crianças, o evento na capital cearense integra a agenda de shows de despedida do artista baiano dos palcos.

A turnê que leva o nome de uma das canções que marcou sua trajetória, lançada no álbum "Raça Humana" (1984), deve ser concluída no dia 28 de março de 2026, em São Paulo. Somando mais de duas horas de apresentação, Gilberto Gil é acompanhado por uma banda de músicos formada por parceiros de longa data e seus familiares.

No repertório, Gil atravessou sua trajetória de mais de seis décadas com blocos pensados para refletir toda sua carreira. Acontecimento aguardado em todas as datas de "Tempo Rei", no sábado, 15, Gilberto Gil convidou para uma participação especial o cantor e compositor cearense Ednardo. Integrante do movimento Massafeira Livre, o artista cantou com Gil a música "Andar com Fé". (Com Marcos Sampaio)