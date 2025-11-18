Morre Jards Macalé, músico que ganhou fama de 'maldito' na MPB, aos 82 anos

Foto: José de Holanda/Divulgação ￼JARDS Macalé foi um dos grandes nomes da MPB

O cantor e músico Jards Macalé morreu nesta segunda-feira, 17, aos 82 anos. A notícia foi publicada por meio de seu perfil no Instagram, onde foi informado que ele havia sido submetido a uma cirurgia.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente. No entanto, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o artista estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, onde tratava um enfisema pulmonar, e sofreu uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.

Diz o texto publicado nas redes sociais: "Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu Nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve. Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade. Agradecemos, desde já, o carinho, o amor e a admiração de todos. Em breve informaremos detalhes sobre o funeral". 'Nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno '

Jards Macalé iniciou sua trajetória musical no Rio de Janeiro dos anos 1960, período em que mergulhou intensamente no estudo de teoria musical e violão erudito. Ainda jovem, frequentou ambientes culturais da cidade e se aproximou de mestres como o maestro Guerra-Peixe, que contribuíram para formar sua base técnica. Esse início de formação ampliou o repertório de referências que mais tarde marcaria sua obra, sempre aberta a experimentações.

No começo da carreira, Macalé também circulou entre rodas de samba, bares boêmios e o cenário artístico da zona sul carioca, onde conheceu parceiros fundamentais. Foi nesse ambiente que passou a se relacionar com poetas e artistas como Torquato Neto e Waly Salomão, figuras que se tornariam essenciais para o seu percurso.

Grande nome da MPB, Macalé teve participação fundamental no disco Transa, de Caetano Veloso, um dos mais cultuados do artista. Foi o compositor quem fez a direção musical do álbum, gravado em Londres, enquanto Caetano Veloso estava no exílio. Ele também tocou violão no disco. Transa foi essencial para que Caetano pudesse sair de um período sombrio da vida fora do País

Ainda em 1971, no histórico show Fa-tal, a cantora Gal Costa incluiu três músicas de Jards Macalé no roteiro que se tornariam grandes sucessos de carreira: Vapor Barato e Mal Secreto, ambas compostas com Wally Salomão, seu parceiro mais constante, e Hotel das Estrelas, parceria com Duda.

Em 1972, Macalé lançou seu álbum mais conhecido, que leva seu nome. Além das faixas já apresentadas por Gal, gravou Farinha do Desprezo e Movimento dos Barcos, ambas em parceria com o poeta baiano Capinam. Macalé costumava dizer que nunca quis ser cantor Só cedeu em colocar a própria voz em suas canções por insistência de Wally Salomão. "Ele me encheu o saco", costumava brincar.

Aprender a Nadar, veio em 1974. com destaque para a faixa Anjo Exterminado, parceria com Salomão. A letra brincava com o fato dele e do parceiro serem chamados de poetas malditos da música brasileira. "Moço solitário, poeta benquisto", diz trecho da canção.

Em entrevista ao Estadão, em 2023, Macalé falou não apenas sobre a fama de maldito, mas também sobre a insistência em classificá-los como um compositor de músicas "difíceis", em um lugar que ele chamou como "purgatório" da música brasileira.

"Eu fiquei nesse purgatório durante muitos anos. Era difícil gravar, mas eu insistia. Mostrei que minha música é acessível a todos", disse.

Em meio de 2023, Macalé lançou Coração Bifurcado, seu 13º álbum de carreira. O disco trouxe as participações das cantoras Maria Bethânia e Ná Ozetti e foi dedicado à cantora Gal Costa, morta em novembro de 2022. Quando levou o disco aos palcos, em show de mesmo nome, Macalé fez questão de formar uma banda só com mulheres, que ele batizou de As Macaléias.

"A mulher é o símbolo do amor. Ela tem o poder de dar a vida a alguém, mesmo para aqueles que nem pediram para nascer, mas que terão a chance de conhecer a vida", disse o compositor à época, ao Estadão.

Em novembro de 2023, o Estadão mostrou, por meio de arquivos da censura federal, que uma parceria entre Macalé e Caetano permanece inédita. Trata-se da canção Corta Essa, feita no mesmo período do álbum Transa. Na época, Macalé não respondeu ao contato da reportagem para falar sobre a música.

Músico tinha show marcado

Jards iria se apresentar em 4 de dezembro no Galpão Ladeira das Artes, no Rio, e no dia 11, no Circo Voador, como convidado da banda de afrobeat carioca Abayomy Afrobeat, ao lado de Ney Matogrosso.

Amigos lamentam morte de Jards Macalé: 'Fará muita falta neste mundo'

Amigos, colegas e personalidades da classe artística lamentaram a morte do cantor e músico Jards Macalé.

Um dos primeiros a lamentar a partida do músico foi Caetano Veloso. Ele publicou, em suas redes sociais, imagens ao lado amigo, que foi diretor musical do disco Transa (1972) e teve papel importante na formação artística de Caetano e de sua irmã, Maria Bethânia.

"Sem Macalé não haveria Transa. Estou chorando porque ele morreu hoje [segunda-feira]. Foi meu primeiro amigo carioca da música. Antes de Bethânia imaginar que seria chamada para o Opinião, Alvaro Guimarães, diretor teatral baiano, me trouxe ao Rio para montar e mixar o curta para o qual eu tinha feito a trilha. Fui parar na casa de Macalé. E ele tocou violão. Me encantei. Ele tocou com Beta, lançou composições, chamei-o para Londres e: Transa. Na volta, ele e eu seguimos na música. Que a música siga mantendo a essência desse ipanemense amado. Beijo carinhoso para Rejane", escreveu.

Bethânia também prestou homenagem a Macalé nas redes sociais, com uma imagem dos dois na juventude: "Meu amor, meu amigo… Fará muita falta neste mundo", escreveu ela.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou uma homenagem ao artista em suas redes sociais. "Jards Macalé dizia que o amor é um gesto político. E que em tempos de ódio e de intrigas como os que vivemos recentemente, pouca gente falava do amor, e por isso era tão importante cantá-lo. Essa visão de mundo me aproximou de Jards: política e amor devem andar juntos. Não podem ser separados", afirmou.

Lula ainda disse que os dois estiveram juntos na luta pela redemocratização e disse que ele "fez história como cantor e compositor de algumas das músicas mais brilhantes de nossa MPB"

O ator Matheus Nachtergaele republicou o post que comunicava a partida do cantor e lamentou: "Meu amigo, Macalé... Em Deuses."

Chico Chico, cantor e filho de Cássia Eller, resgatou imagens ao lado de Macalé nos stories do Instagram e publicou imagens de discos do músico em seu perfil: "Fala, Macal", escreveu.

O ator Caio Manhente compartilhou um story ao som Sem Essa, canção de 1970, e registrou: "Jards Macalé foi um dos maiores da história da nossa música, muito pouco reconhecido. Essa música especialmente faz parte da trilha sonora da minha vida. Nem sei quantas dezenas de vezes me emocionei com ela. Perdemos mais um mestre."

Já o cantor Chico César lembrou uma publicação feita quando Macalé completou 80 anos. "Que sorte termos um artista tão inquieto atravessando nosso tempo e criando", escreveu, na ocasião. "Obrigado, mestre irmão", escreveu nesta terça, ao lamentar a morte do amigo. Ele também marcou a mulher de Macalé, Rejane, e disse: "Estamos aqui e te abraçamos."

O apresentador Serginho Groisman disse que Macalé foi "um de seus heróis na MPB". "Ele desafinou o coro dos contentes. Um músico maravilhoso com uma voz única. Conheci na banda de Caetano Veloso quando voltaram de Londres. Depois lá no colégio Equipe, onde levei tanta gente, fiz amizade com ele vi sua trajetória na música crescer. Fez parcerias incríveis com por exemplo Moreira da Silva. Gal foi uma das cantoras que ajudaram Macalé a ser mais conhecido. Enfim são muitas histórias Que a família e amigos recebam meu abraço. Viva para sempre Macalé", escreveu.