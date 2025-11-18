PM resgata 30 aves silvestres usadas em rinha e avaliadas em R$ 90 mil

Foto: Reprodução/ PMCE Os policiais apreenderam 16 caixas de transporte e duas gaiolas usadas especificamente na prática de rinha

Trinta canários-da-terra no Sítio Mata dos Dudas, avaliados em cerca de R$ 90 mil, foram apreendidos pela Polícia Militar em Barbalha, no Cariri cearense, após denúncia sobre rinha e criação irregular de pássaros silvestres.

Três homens foram conduzidos à delegacia e os animais foram encaminhados para a Organização Não Governamental (ONG) BiodiverSe. Ação ocorreu na manhã de domingo, 16.

LEIA MAIS | Paupina e Aerolândia lideram em risco de focos do mosquito da dengue em Fortaleza



Dois suspeitos têm 66 anos e o outro tem 39 anos.



Na ONG, as aves resgatadas passarão por triagem, cuidados veterinários e posterior reabilitação. Além dos canários, foram apreendidas 16 caixas de transporte e duas gaiolas usadas especificamente na prática de rinha.



De acordo com a PMCE, a denúncia indicava que o local atraia pessoas e servia para disputas ilegais envolvendo aves.



No lugar, os policiais identificaram muitas motocicletas e seguiram por uma trilha que levava ao ponto onde ocorria a rinha dos animais.



Com a chegada da PM, algumas pessoas conseguiram fugir ao perceber a presença da equipe. Após ter sido apresentado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, o caso foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, referente a maus-tratos contra animais.

