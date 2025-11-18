Polícia prende suspeito de latrocínio contra aposentado de 71 anos na Barra do Ceará

Foto: reprodução Vítima de latrocínio de 71 anos de idade

A Polícia Militar prendeu, neste sábado, 15, um homem de 27 anos suspeito de matar o aposentado Geraldo Garcia de Sousa, de 71 anos, durante um assalto em uma lotérica na Barra do Ceará, em Fortaleza.

O suspeito não teve a identidade divulgada.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão e informou que o homem possui antecedentes criminais por roubo (duas passagens) e porte ilegal de arma de fogo (duas passagens).

Ele foi autuado por latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com apuração do O POVO, a vítima transportava R$ 15 mil e duas armas de fogo quando foi seguida e abordada por dois criminosos. O idoso teria reagido à investida e foi baleado, vindo a óbito ainda no local.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

