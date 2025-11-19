Fortaleza BC leva virada do São José, perde 6ª seguida e se complica no NBB

Foto: Carlos Roosewelt / Fortaleza BC Fortaleza Basquete Cearense perdeu de virada para o São José no ginásio da Unifor

Um Da Silva sozinho não faz verão e o Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pela sexta vez consecutiva na edição 2025–2026 do Novo Basquete Brasil (NBB). O algoz da vez foi o São José, em partida realizada na noite desta terça-feira, 18, no ginásio poliesportivo da Unifor. O placar terminou em 86 a 77 para os visitantes.

O revés sucede derrotas para Pato, Mogi, Corinthians, Unifacisa e Flamengo. Ao todo, em oito jogos são apenas duas vitórias — nas duas primeiras rodadas —, contra Botafogo e Vasco da Gama. Com isso, o aproveitamento do Carcalaion chega a apenas 25%, o 15º melhor dos 20 clubes que disputa o NBB.

O contexto torna a derrota para o São José ainda mais dolorosa. O Fortaleza BC chegou a abrir 14 pontos de vantagem no terceiro quarto, mas foi atropelado na etapa final. O ala Da Silva, com 20 pontos e 10 rebotes, foi o destaque individual da equipe cearense, mas o elenco de apoio teve baixo aproveitamento — o norte-americano Gohlke, por exemplo, acertou apenas 10% dos arremessos de quadra.

Do lado joseense, Adyel, com 26 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, foi o protagonista. Miller contribuiu com outros 25, incluindo 7 de 12 em bolas de três. O tiro triplo, diga-se, foi diferencial na partida. Enquanto o São José converteu 12 de 27 tentativas (44%), o Fortaleza BC fez apenas 5 de 27 (18,5%).

A nota otimista da noite foi o desempenho no garrafão. Fragilidade nos jogos mais recentes do time treinado por Jelena Todorovic, a disputa por rebotes foi vencida com ampla facilidade pelo Carcalaion: 50 a 32, incluindo 21 rebotes ofensivos. As chances extras, porém não seguraram o placar. Da Silva foi destaque no quesito, com 10, o que configura um duplo-duplo. O armador Salsamendi alcançou a mesma marca.

Como foi Fortaleza BC 77 x 86 São José

Em quadra, o confronto teve equilíbrio e pouca defesa na primeira etapa. Em duelo particular entre Adyel e Da Silva, o São José venceu por 27 a 23, com 14 e 7 pontos de cada jogador, respectivamente. Com uma defesa mais ajustada, o Carcalaion igualou o placar ao fim do segundo quarto, fechando em 46 a 46.

No terceiro quarto, parecia que o Fortaleza BC ia deslanchar. Na metade da etapa, a vantagem já era de 14 pontos. Mas o São José, que chegou à quinta vitória em nove jogos, foi aos poucos desfazendo a vantagem cearense. A parcial foi de 20 a 14, o que rendia uma vantagem de 66 a 60 para o Carcalaion.

Na hora do aperto, Miller e Adyel se impuseram, e, com direito a 14 da linha de lances livres, o São José fechou o placar em 86 a 77.

Tentando abrir distância da zona de rebaixamento — os dois últimos serão relegados nesta temporada —, o Fortaleza Basquete Cearense volta à quadra já na quinta-feira, 20, às 19h30min, contra o Bauru, rival tradicional, mas que vem em temporada mediana. A turnê em casa se encerra no domingo, 23, às 11 horas, contra o Franca. Ambos os duelos estão marcados para o ginásio da Unifor.

