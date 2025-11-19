III Comenda Ariosto Holanda é entregue pelo Instituto Iracema Digital; confira os agraciados

Foto: Paula Amaral/Sistema FIEC/ divulgação ￼HOMENAGEADOS com a Comenda Ariosto Holanda

O Instituto Iracema Digital realizou na manhã desta terça-feira, dia 18, a solenidade de entrega da III Comenda Ariosto Holanda de Ciência, Tecnologia e Inovação, reconhecendo personalidades que têm contribuído de forma relevante para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Ceará.

Os homenageados dessa edição foram:

Acrísio Sena, deputado estadual com atuação nas áreas de inclusão digital e inovação educacional;

deputado estadual com atuação nas áreas de inclusão digital e inovação educacional; Guilherme Muchale, economista-chefe e gerente no Observatório da Indústria Ceará, da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec);

economista-chefe e gerente no Observatório da Indústria Ceará, da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec); Marluce Aires, jornalista especializada em tecnologia e inovação;

jornalista especializada em tecnologia e inovação; Wally Menezes, professor e reitor do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

A cerimônia foi marcada pela emoção e ocorreu no Auditório Waldyr Diogo, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), reunindo pesquisadores, gestores, empresários, educadores, parlamentares e lideranças do ambiente de inovação cearense.

A Comenda Ariosto Holanda é uma das diversas atividades promovidas pelo Iracema Digital, organização sem fins lucrativos surgida em 2019, que articula atores estratégicos do setor de tecnologia, inovação e transformação digital, sob a liderança do professor Mauro Oliveira e do empresário Ricardo Liebmann.

Marluce Aires recebe Comenda Ariosto Holanda Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC Pró-reitora Joelia Marques recebe Comenda Ariosto Holanda em nome do professor Wally Menezes Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC Guilherme Muchale recebe Comenda Ariosto Holanda Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC Acrísio Sena recebe Comenda Ariosto Holanda Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC

A premiação

Todos os homenageados exaltaram o nome do ex-deputado Ariosto Holanda, especialmente pelo pioneirismo e visão, e por trazer à tona a pauta da ciência e tecnologia em tempos que não se debatia o assunto, cada vez mais em voga nos dias de hoje.

A ex-colunista sobre tecnologia e criadora da Feira Infobrasil, a jornalista e escritora Marluce Aires emocionou-se com a homenagem, apontando Ariosto como um parceiro dos tempos em que cobria tecnologia para os veículos de comunicação cearense.

"É muita honra receber essa comenda, que significa reconhecimento da minha trajetória profissional. E a luta continua agora para cobrir um vácuo de carência, de cadeirante, porque a deficiência física não limita as pessoas, entendeu? Então eu estou apta a voltar a contribuir com a luta dos cadeirantes, pessoas com deficiência e tudo mais", afirmou ao O POVO, lembrando lutar contra as consequências de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico sofrido em 2017.

O professor Wally Menezes não pôde estar presente à cerimônia. No entanto, enviou um vídeo de agradecimento, direto da Coreia do Sul, de onde participa de evento "por frutos colhidos por iniciativas fomentadas por pessoas como Ariosto Holanda".

Wally destacou as oportunidades que teve de conversar com o deputado Ariosto, de quem se aproveitava da "visão estratégica, jovial e de futuro". Ressaltou ainda o amor pelo IFCE, onde entrou como professor após ter sido aluno da ainda chama Escola Técnica Federal.

Quem recebeu a comenda em nome de Menezes foi a pró-reitora do IFCE, Joélia Marques de Carvalho. "O IFCE se sente honrado por receber esta comenda através do professor Wally", agradeceu Joélia.

O economista Guilherme Muchale destacou as inúmeras contribuições de Ariosto Holanda para o desenvolvimento da educação, ciência, tecnologia e inovação no Ceará.

"A contribuição dele inestimável e traz ainda mais peso para essa comenda. É uma honra estar aqui recebendo, entendendo que ela também é fruto do esforço de diversas pessoas que trabalharam comigo, trabalham comigo no Observatório da Indústria, no Sistema Fiec. Então, eu recebo de uma maneira muito feliz e com a responsabilidade de buscar contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Ceará", disse ele ao O POVO.

Muito aplaudido, Guilherme se emocionou enquanto discursava, ao lembrar ter entrado na Fiec como estagiário e que a instituição foi responsável por parte do financiamento de sua especialização. Ele agradeceu a muitos dos que o ajudaram e ajudam a fazer o Observatório da Indústria, pela contribuição, pelo apoio e o trabalho cotidiano.

"Muito obrigado por cada entrega, cada esforço, cada gesto de parceria no nosso dia a dia. Levo comigo também o aprendizado e a parceria de muitos colegas do Sistema Fiec, nossos gerentes, nosso time, que vem construindo e fazendo com que essa instituição seja cada dia mais importante para impactar a educação, para impactar a ciência, tecnologia e inovação, a gestão e também a saúde e segurança do trabalhador", afirmou.

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) disse ao O POVO ter ficado muito feliz com a lembrança, dizendo-se um "jovem-aprendiz" na área. Ele, que presidiu o Instituto Centec por mais de dois anos, lembra os trabalhos em parceria justamente com o IFCE, as universidades e com o Iracema Digital.

"Então nós começamos a beber nessas fontes e começamos a nos empolgar com esse trabalho, que é tão desafiador no estado do Ceará e no mundo. Eu acho que as áreas da tecnologia da informação e da comunicação são das grandes vertentes do ponto de vista mundial, e aqui para nós, depois dessa pequena passagem pelo Centec, eu fui assumir o protagonismo da pauta da transformação digital no Legislativo", lembrou, brincando ser chamado hoje de "deputado da inovação", mediante ter abraçado a causa e a levado constantemente para a Tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.

Inovação e ensino

Acrísio Sena conversou sobre o desafio de levar a inovação à sala de aula no Ceará.

"Primeiro, mudar o portfólio da oferta dos cursos, começando pelas escolas profissionalizantes, depois marchando para as escolas de tempo integral. Por quê? Se os protocolos que o Governo do Estado assina, ao nível mundial, estão assentados em duas grandes bases, a tecnologia da informação e da comunicação e da transição energética, elas têm que se fazer acontecer nas ofertas dos cursos", argumentou.

O universo da Segurança da Informação e Comunicações (SIC) e da energia renovável tem que ganhar, defende Sena, destaque na matriz curricular dos cursos.

"Nós queremos que isso seja a prioridade e seja o tema principal. Nós estamos chamando de letramento digital e começando pelas escolas profissionalizantes, para que eles possam utilizar essas ferramentas digitais para produção de conteúdo em sala de aula", acrescentou, lembrando que o déficit nessa área, na educação, não se resume apenas ao ensino média, estendendo-se também ao ensino superior.

"Temos feito todo esse debate, audiências, sessões, seminários itinerantes e eu acho que eu que ter levado essa pauta na Assembleia talvez seja uma das grandes razões de estar recebendo essa comenda hoje, do Ariosto Holanda, que é nosso grande mestre, nossa grande referência", concluiu.





