UFC abre concurso para 66 professores com salários de até R$ 13 mil

Foto: Jr. Panela/ Divulgação UFC Profissionais poderão atuar em Fortaleza, Sobral, Russas, Itapajé, Quixadá ou Crateús

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu seleção para 66 vagas para professor. Os profissionais devem atuar entre as unidades de Fortaleza, Sobral, Russas, Itapajé, Quixadá ou Crateús, segundo edital publicado no Diário Oficial da União.

As remunerações variam de R$3.090,43 para o regime de 20 horas semanais sem regime de dedicação exclusiva até R$13.288,85 para candidatos com doutorado e em regime de dedicação exclusiva.

As inscrições iniciam às 10h do dia 2 de dezembro, realizadas exclusivamente de forma online no site do Concurso, no endereço centraldeconcursos.fcpc.ufc.br, com vagas distribuídas para ampla concorrência, pessoas negras e pessoas com deficiência (PcD).

Para mais informações acesse o edital aqui.

Com taxas que variam de R$77,26 para graduados até R$332,22 para candidatos com doutorado, a solicitação de isenção da taxa deve ser realizada a partir das 10h do dia 22 de novembro por meio do mesmo endereço eletrônico da inscrição.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial durante a prova devem solicitar durante o ato de inscrição, tendo que enviar laudo médico ou caracterizador de deficiência, emitido há pelo menos 12 meses anteriores ao último dia de inscrição do concurso e contendo informações como o CID, espécie e o grau ou nível da deficiência, doença ou limitação física.

