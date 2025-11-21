Fortaleza BC deslancha no 3º quarto, bate o Bauru e volta a vencer no NBB

Foto: Carlos Roosewelt / Fortaleza BC Fortaleza Basquete Cearense venceu o Bauru no ginásio da Unifor, em Fortlaeza

Com um terceiro quarto quase perfeito, o Fortaleza Basquete Cearense bateu o Bauru por 91 a 72, nesta quinta-feira, 20, no ginásio da Unifor, na Capital, e interrompeu a sequência de seis derrotas consecutivas no NBB 2025-2026.

Foi o terceiro triunfo do Carcalaion na edição atual do maior torneio de basquete do Brasil. Depois de estrear com duas vitórias, o time cearense amargou uma série de derrotas que aproximou a equipe treinada por Jelena Todorovic. Com o resultado, o Fortaleza BC chega a 33% de aproveitamento, o 14º melhor na primeira fase da NBB, que conta com 20 equipes. Os 16 primeiros colocados avançam aos playoffs, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Liga Ouro.

O jogo desta quinta foi equilibrado até o intervalo. Com a energia do veterano ala Alex, de 45 anos, o Bauru venceu as duas etapas por pequenas margens. O primeiro quarto terminou em 22 a 21, enquanto o seguinte foi 23 a 20, o que dava a margem de 45 a 41 para os paulistas.

Mas veio o terceiro quarto, quando o trio Da Silva, Popovic e Gabriel somou 21 dos 26 pontos do Carcalaion, que ainda segurou o Bauru em 12. Coube apenas administrar a vantagem — que até cresceu — na quarta etapa para celebrar a vitória. Assim, o segundo tempo fechou em 50 a 27 para o Fortaleza Basquete Cearense, que venceu o jogo por 91 a 72.

Seis jogadores do time cearense terminaram o confronto com dois dígitos de pontuação, que foi liderada por Gabriel, com 18 — mesma marca de Alex e Andrezão, único que fizeram mais de 10 pontos pelo Bauru. O sérvio Popovic ainda flertou com um duplo-duplo: 13 pontos e 9 rebotes.

A time da técnica Jelena Todorovic volta a quadra no domingo, 23, às 11 horas, para enfrentar o Franca. O jogo será novamente no ginásio da Unifor.