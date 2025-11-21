Triplo homicídio é registrado nesta quinta-feira, 20, em Maranguape

Foto: Reprodução/WhatsApp O POVO ￼CASO ocorreu na rua Enói de Abreu Braga, no bairro Guabiraba

Um triplo homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira, 20, feriado da Consciência Negra, no município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na rua Enói de Abreu Braga, no bairro Guabiraba.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos uma dezena de policiais militares no local. Também é possível ver dois dos corpos estirados no chão, embaixo de um alpendre.

As pessoas foram mortas a tiros por indivíduos em uma motocicleta. As vítimas identificadas são Gustavo Costa da Silva, de 23 anos, e Marcus Vinícius dos Santos Lima, de 35 anos. Uma terceira pessoa foi morta e permanece sem identificação oficial até a publicação desta matéria - dado será atualizado logo que a informação seja confirmada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Ceará resultou na captura em flagrante de duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso. A ofensiva, que teve apoio de informações estratégicas da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, localizou e prendeu uma mulher de 33 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos.

A mulher, de 33 anos, foi autuada em flagrante por homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Maranguape. Já o adolescente, de 16 anos, teve um ato infracional análogo a homicídio lavrado e ainda teve um mandado de internação cumprido, referente a um homicídio anterior.

A Delegacia de Maranguape segue com as investigações para identificar e prender outros possíveis envolvidos no triplo assassinato.



A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Metropolitana de Maranguape, está à frente das investigações. Uma das primeiras diligências da equipe foi a análise de uma câmera de segurança próxima ao local. No entanto, informações preliminares indicam que o equipamento pode estar operando apenas em tempo real, sem gravação, o que pode dificultar a obtenção de imagens do momento exato da execução.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A região de Maranguape, historicamente, é palco de disputas entre grupos criminosos, mas a Polícia trabalha com todas as hipóteses para o triplo assassinato.

Gustavo possuía passagens anteriores pela polícia, conforme informações preliminares. O jovem de 23 anos respondia pelos artigos 331 e 330 do Código Penal (CP), que tipificam, respectivamente, os crimes de desacato a funcionário público e desobediência. Além disso, ele também respondia ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), referente a dirigir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano.

Maranguape como território de disputa entre facções

Maranguape foi alvo de atenção nacional após ser apontada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública como o município mais violento do Brasil entre aqueles com mais de 100 mil habitantes, registrando uma taxa de 79,9 mortes por 100 mil.

Os números são relacionados a uma guerra territorial entre facções criminosas, como a local Guardiões do Estado (GDE), que se tornou à carioca Terceiro Comando Puro (TCP), e o Comando Vermelho (CV), também de origem fluminense, pelo domínio do tráfico.

Em resposta, as forças de segurança têm realizado uma série de operações de combate à criminalidade na região nos últimos meses:

Em agosto de 2025, uma das operações ofensivas resultou na prisão e no cumprimento de mandados judiciais contra 14 suspeitos de crimes, com apreensão de armas e materiais de comunicação.

Em outubro deste ano, a Polícia Civil prendeu o líder do CV em Maranguape. Ao todo, 38 mandados de prisão foram cumpridos, sendo 25 para pessoas em liberdade e outros 13 no sistema prisional, um deles no estado do Rio de Janeiro. Além disso, um homem, de 30 anos, foi capturado em flagrante pelo crime de integrar grupo criminoso.



