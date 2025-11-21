Triplo homicídio é registrado nesta quinta-feira, 20, em Maranguape

Um triplo homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira, 20, feriado da Consciência Negra, no município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na rua Enói de Abreu Braga, no bairro Guabiraba.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos uma dezena de policiais militares no local. Também é possível ver dois dos corpos estirados no chão, embaixo de um alpendre.
As pessoas foram mortas a tiros por indivíduos em uma motocicleta. As vítimas identificadas são Gustavo Costa da Silva, de 23 anos, e Marcus Vinícius dos Santos Lima, de 35 anos. Uma terceira pessoa foi morta e permanece sem identificação oficial até a publicação desta matéria - dado será atualizado logo que a informação seja confirmada.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Ceará resultou na captura em flagrante de duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso. A ofensiva, que teve apoio de informações estratégicas da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, localizou e prendeu uma mulher de 33 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos.
A mulher, de 33 anos, foi autuada em flagrante por homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Maranguape. Já o adolescente, de 16 anos, teve um ato infracional análogo a homicídio lavrado e ainda teve um mandado de internação cumprido, referente a um homicídio anterior.
A Delegacia de Maranguape segue com as investigações para identificar e prender outros possíveis envolvidos no triplo assassinato.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Metropolitana de Maranguape, está à frente das investigações. Uma das primeiras diligências da equipe foi a análise de uma câmera de segurança próxima ao local. No entanto, informações preliminares indicam que o equipamento pode estar operando apenas em tempo real, sem gravação, o que pode dificultar a obtenção de imagens do momento exato da execução.
A motivação do crime ainda é desconhecida. A região de Maranguape, historicamente, é palco de disputas entre grupos criminosos, mas a Polícia trabalha com todas as hipóteses para o triplo assassinato.
Gustavo possuía passagens anteriores pela polícia, conforme informações preliminares. O jovem de 23 anos respondia pelos artigos 331 e 330 do Código Penal (CP), que tipificam, respectivamente, os crimes de desacato a funcionário público e desobediência. Além disso, ele também respondia ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), referente a dirigir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano.
Maranguape foi alvo de atenção nacional após ser apontada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública como o município mais violento do Brasil entre aqueles com mais de 100 mil habitantes, registrando uma taxa de 79,9 mortes por 100 mil.
Os números são relacionados a uma guerra territorial entre facções criminosas, como a local Guardiões do Estado (GDE), que se tornou à carioca Terceiro Comando Puro (TCP), e o Comando Vermelho (CV), também de origem fluminense, pelo domínio do tráfico.
Em resposta, as forças de segurança têm realizado uma série de operações de combate à criminalidade na região nos últimos meses:
Em agosto de 2025, uma das operações ofensivas resultou na prisão e no cumprimento de mandados judiciais contra 14 suspeitos de crimes, com apreensão de armas e materiais de comunicação.
Em outubro deste ano, a Polícia Civil prendeu o líder do CV em Maranguape. Ao todo, 38 mandados de prisão foram cumpridos, sendo 25 para pessoas em liberdade e outros 13 no sistema prisional, um deles no estado do Rio de Janeiro. Além disso, um homem, de 30 anos, foi capturado em flagrante pelo crime de integrar grupo criminoso.