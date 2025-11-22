Estimativa para alta estação no Ceará é de 1,04 milhão de turistas, aponta Setur

Foto: FÁBIO LIMA ￼FLUXO de turistas brasileiros deve chegar a 942 mil visitantes

O estado do Ceará deve receber 1,04 milhão de turistas no período da alta estação que começa em dezembro deste ano e segue até fevereiro de 2026. A estimativa é da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE).

O número, caso seja confirmado, representará um crescimento de 13,8% em relação à temporada anterior.

Já a receita turística direta na alta estação deve alcançar R$ 4,1 bilhões, enquanto a renda total gerada na economia do Ceará está estimada em R$ 7,2 bilhões, o que significa um aumento de 22,3%.

Conforme a projeção da Setur, o fluxo de turistas brasileiros deve chegar a 942 mil visitantes, o que representaria um aumento de 12,6%, enquanto o fluxo de turistas estrangeiros deve ficar em torno de 98 mil turistas, um avanço mais expressivo, de 26,1%. O gasto médio previsto por visitante é de R$ 3.965,45, o que significaria uma alta de 7,7%.

Segundo o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, o estado se prepara para uma das temporadas mais fortes dos últimos anos, tendo como motivações, na visão dele, a ampliação da malha aérea e as ações de promoção de destinos no Ceará.



“Estamos realizando um trabalho contínuo de promoção do Ceará no Brasil e no exterior, associado a um diálogo permanente com as companhias aéreas. Só neste ano já anunciamos quatro novos voos internacionais, fruto desse esforço conjunto. A alta estação de 2025/2026 chega refletindo exatamente esse trabalho estratégico que temos desenvolvido”, ressaltou.



A Setur analisou, ainda, a programação de voos e assentos disponibilizada pelas companhias aéreas à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Para o período da alta estação, por exemplo, estão programados 1.147.376 assentos com destino ao Ceará, o que significa um aumento de 12,9% em comparação com o ano anterior, distribuídos em 6.138 pousos, com alta de 5,7%.



A concentração da maior parte da oferta encontra-se em Fortaleza e chega a 998.610 assentos, uma alta de 12,6%, em 5.247 pousos, ou seja, um crescimento de 7%. Entre os voos para o Interior, Juazeiro do Norte apresenta o maior crescimento proporcional, de 29,3%, alcançando 99.490 assentos. Jericoacoara apresenta uma expansão mais modesta de 5,7%, chegando a 49.276 assentos.



