Jovem de 20 anos é morta a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu ocorrência

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros na noite dessa quinta-feira, 20, no bairro Mondubim, em Fortaleza. A vítima foi atingida por disparos nas proximidades de um residencial localizado na avenida Godofredo Maciel, após um suspeito chegar ao local e efetuar os tiros.

Durante a ação criminosa, outras duas pessoas foram baleadas. O POVO apurou que informações preliminares apontam que os disparos teriam atingido uma criança e um bebê.

Ainda não há confirmação da Secretaria de Segurança Pública (SSPDS).

Leia Mais | Tio é suspeito de matar sobrinho após descobrir romance com sua ex-esposa

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) colheram informações que vão auxiliar na investigação do crime.

A SSPDS informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3101 7474

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br