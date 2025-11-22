México vence Miss Universo em meio a apoio feminista

Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP FOTO DE DESTAQUE - A Miss México Fatima Bosch (C) está rodeada de candidatas enquanto celebra a sua vitória no concurso Miss Universo 2025 em Nonthaburi, ao norte de Bangkok, em 21 de novembro de 2025. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

A mexicana Fátima Bosch foi coroada Miss Universo 2025 nesta sexta-feira (21) em Tailândia, depois de ter protagonizado no início do mês uma discussão com um executivo do concurso, que desencadeou uma onda de apoio feminista à concorrente.

Como visto em uma transmissão ao vivo que viralizou, o empresário e apresentador Nawat Itsaragrisil questionou e chegou a chamar de "burra" a Miss México, de 25 anos, durante uma reunião por uma aparente falha em publicar conteúdo promocional sobre a Tailândia em suas redes sociais.

Bosch, modelo e designer, saiu furiosa da sala, seguida por alguns de seus colegas.

“O que o diretor fez foi uma falta de respeito: ele me chamou de burra”, afirmou a mexicana aos jornalistas presentes. “O mundo deve testemunhar isso, porque somos mulheres independentes e este espaço nos permite ouvir a nossa voz”.

O incidente provocou a divulgação de várias celebridades e figuras públicas, incluindo a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que destacou Bosch como "um exemplo de como as mulheres devem levantar a voz".

"Ela levanta a voz. Diz: 'há uma injustiça, não me parece certo'. Ela se levanta, vai embora, eles têm que pedir desculpas e ela acaba ganhando", disse o presidente, ao ser questionado sobre o tema em sua coletiva de imprensa matutina.

Sheinbaum ressaltou que uma jovem mexicana deve ser um “exemplo” para seu país, em particular para as mulheres.

"Já ficou para trás aquela coisa que diziam 'caladinha você fica mais bonita' (...) as mulheres ficam mais bonitas quando conversamos e quando participamos", acrescentou.

Nawat teve que se desculpar posteriormente.

Após o incidente no concurso de beleza, a Bosch ganhou destaque na mídia e nas redes sociais do México por sua resposta firme durante o ocorrido, o que aumentou a expectativa em relação ao concurso.

A vencedora recém-coroada declarou em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, em inglês, que gostaria de ser lembrada como "uma Miss Universo que não teve medo de ser ela mesma" e "uma pessoa que mudou, um pouco, o protótipo do que é uma Miss Universo".

Em Villahermosa, capital do estado de Tabasco e cidade natal do jovem, milhares de pessoas se reuniram em um estádio de beisebol para acompanhar o concurso ao vivo.

As candidatas da Venezuela, Costa do Marfim, Filipinas e Tailândia também chegaram à rodada final deste ano, selecionadas entre mais de 120 mulheres que competiram pelo título em um concurso considerado um dos "quatro grandes" concursos de beleza mundiais.

Durante a cerimônia em Tailândia, também foi revelado que Porto Rico será sede do concurso em sua edição de 2026.



- Caos nos bastidores -

Antes de a Bosch ser coroada, no entanto, o caos reinou nos bastidores do concurso.

Outro drama na reta final foi a renúncia de dois dos oito jurados nesta semana, um dos quais alegou que o concurso foi viciado por uma "votação secreta e ilegítima" realizada sem o júri oficial.

“Esta votação foi realizada por pessoas que não são membros reconhecidos do júri oficial”, escreveu o compositor francês Omar Harfouch em um comunicado no Instagram.

Ele afirmou que pelo menos uma das pessoas envolvidas tinha um “relacionamento amoroso com um participante”, sem citar nomes.

A Organização Miss Universo negou as acusações e afirmou que "não foi criado nenhum júri improvisado".

O ex-jogador de futebol francês Claude Makelele também se aposentou como avaliador, alegando "motivos pessoais imprevistos" nas redes sociais.