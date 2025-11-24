Morre Udo Kier, ator que fez "Bacurau" e "O agente secreto", aos 81 anos

Foto: Raimond Spekking/Wikimedia Commons) Udo Kier, ator, morreu neste domingo, 23

Morreu neste domingo, 23, o ator alemão Udo Kier, que participou dos filmes brasileiros "Bacurau" (2019) e "O agente secreto" (2025). Ele tinha 81 anos de idade e a morte foi divulgada pelo revista Variety.

O artista visual Delbert McBride, marido de Udo, é quem teria confirmado o óbito para a publicação. Até o fechamento desta edição, ele ainda não tinha falado sobre o assunto de forma pública e detalhes sobre a causa da morte ainda não tinham sido divulgadas.

Kier trabalhou com diversos diretores internacionais, como Lars von Trier, Gus Van Sant e Werner Herzog, e tinha no currículo mais de 200 filmes.



