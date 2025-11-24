Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará e é contida por moradores

Foto: Reprodução/ Redes Sociais O animal foi contido por três homens após deixar o estabelecimento

Uma noite de tumulto tomou conta da praça central de Capistrano, município a 88,7 km de Fortaleza, após uma vaca cair sobre o telhado de um bar e ser retirada por moradores, na noite desse sábado, 22.

O animal já havia sido visto circulando sozinho pelas ruas da cidade antes de chegar ao estabelecimento. Além dos danos materiais, o bar informou que uma atendente sofreu ferimentos leves. Segundo o proprietário do bar Rancho do Vaqueiro, o dono da vaca foi localizado e responsabilizado.

Vaca despencou do telhado e foi contida por moradores

Câmeras de segurança e vídeos feitos por moradores mostram a área que possibilitou o acesso do animal às partes mais altas da praça. Por meio das escadarias laterais, a vaca conseguiu chegar aos níveis superiores, de onde acabou caindo sobre a cozinha do estabelecimento.

Ao despencar sobre a cozinha, o animal ficou momentaneamente preso nas estruturas que cederam com o impacto. Câmeras registraram funcionários se afastando rapidamente da área atingida. Depois de conseguir deixar o bar, a vaca foi contida e resgatada por moradores.

Quando saiu da estrutura atingida, o animal precisou ser laçado por pelo menos três homens. As filmagens mostram que a vaca ofereceu resistência, tentando se afastar e escapar das cordas por alguns instantes. Ainda atordoada após a queda, ela só foi totalmente contida após algumas tentativas.

A vaca está atualmente com o proprietário, que foi localizado logo depois do incidente.

Bar lamenta prejuízos e informa que dono foi responsabilizado

Confira nota na íntegra do estabelecimento

Informamos que, na data de hoje, nosso estabelecimento enfrentou um incidente inesperado: uma vaca caiu sobre o telhado, causando danos estruturais e resultando em prejuízos materiais significativos. No momento do ocorrido, uma funcionária acabou se ferindo levemente e agradecemos a Deus pelo livramento, pois a situação poderia ter sido muito mais grave.

Devido ao impacto e aos danos causados, fomos obrigados a encerrar nossas atividades e fechar o estabelecimento, mesmo com toda a comida já preparada e o dia de trabalho organizado. Infelizmente, tivemos a perda total de um dia inteiro de produção.

O proprietário do animal foi prontamente localizado e assumiu a responsabilidade de arcar com os prejuízos decorrentes do fato.

Agradecemos sinceramente às poucas pessoas que se dispuseram a ajudar no momento do incidente.

Lamentamos, porém, a postura de alguns presentes, que preferiram fazer piadas e gravar vídeos em vez de oferecer auxílio.

Seguimos bem, tomando as providências necessárias e confiantes na rápida normalização de nossas atividades.

Atenciosamente, Rancho do Vaqueiro.