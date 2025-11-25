INSS inicia o pagamento do 13° salário nesta segunda-feira, 24

Os segurados que já eram beneficiários em abril receberam a antecipação do 13º nos meses de abril e maio e não recebem nesta etapa. O pagamento será feito para os que não possuíam benefício ativo na época.
Como consultar o valor e a data de pagamento:
O extrato de pagamento de novembro já está disponível no Meu INSS. Para consultar, basta acessar o aplicativo ou o site, entrar na opção “Extrato de Pagamento” e verificar os valores.
Para saber o dia exato do recebimento, é só consultar o calendário de pagamentos do INSS.
Data de pagamento para quem ganha até 1 salário mínimo
Final 1 - Segunda-feira, 24 de novembro
Final 2 - Terça-feira, 25 de novembro
Final 3 - Quarta-feira, 26 de novembro
Final 4 - Quinta-feira, 27 de novembro
Final 5 - Sexta-feira, 28 de novembro
Final 6 - Segunda-feira, 1° de dezembro
Final 7 - Terça-feira, 2 de dezembro
Final 8 - Quarta-feira 3 de dezembro
Final 9 - Quinta-feira, 4 de dezembro
Final 0 - Sexta-feira, 5 de dezembro
Data de pagamento para quem ganha acima de 1 salário mínimo:
Final 1 e 6 - Segunda-feira, 1° de dezembro
Final 2 e 7 - Terça-feira, 2 de dezembro
Final 3 e 8 - Quarta-feira 3 de dezembro
Final 4 e 9 - Quinta-feira, 4 de dezembro
Final 5 e 0 - Sexta-feira, 5 de dezembro
INSS liberou R$ 12 bi em empréstimos feitos em nome de crianças, revela levantamento