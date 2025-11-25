Logo O POVO+
INSS inicia o pagamento do 13° salário nesta segunda-feira, 24
INSS inicia o pagamento do 13° salário nesta segunda-feira, 24

O pagamento será realizado para os novos beneficiários que não receberam a antecipação em abril de 2025
O pagamento é para aqueles que não receberam o benefício no primeiro semestre de 2025 (Foto: Divulgação / INSS)
O pagamento é para aqueles que não receberam o benefício no primeiro semestre de 2025

O Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) inicia, nesta segunda-feira, 24, o pagamento do décimo terceiro salário (13º) para segurados que não receberam a antecipação feita em abril de 2025.

Ao todo, mais de 2,3 milhões de benefícios do INSS serão pagos com o 13º, resultando em R$ 2,2 bilhões injetados na economia.

Os segurados que já eram beneficiários em abril receberam a antecipação do 13º nos meses de abril e maio e não recebem nesta etapa. O pagamento será feito para os que não possuíam benefício ativo na época. 

Como consultar o valor e a data de pagamento:

O extrato de pagamento de novembro já está disponível no Meu INSS. Para consultar, basta acessar o aplicativo ou o site, entrar na opção “Extrato de Pagamento” e verificar os valores.

Para saber o dia exato do recebimento, é só consultar o calendário de pagamentos do INSS.

Data de pagamento para quem ganha até 1 salário mínimo

  • Final 1 - Segunda-feira, 24 de novembro 
  • Final 2 - Terça-feira, 25 de novembro
  • Final 3 - Quarta-feira, 26 de novembro
  • Final 4 - Quinta-feira, 27 de novembro 
  • Final 5 - Sexta-feira, 28 de novembro 
  • Final 6 - Segunda-feira, 1° de dezembro 
  • Final 7 - Terça-feira, 2 de dezembro 
  • Final 8 - Quarta-feira 3 de dezembro 
  • Final 9 - Quinta-feira, 4 de dezembro 
  • Final 0 - Sexta-feira, 5 de dezembro 

Data de pagamento para quem ganha acima de 1 salário mínimo:

  • Final 1 e 6 - Segunda-feira, 1° de dezembro
  • Final 2 e 7 - Terça-feira, 2 de dezembro
  • Final 3 e 8 - Quarta-feira 3 de dezembro
  • Final 4 e 9 - Quinta-feira, 4 de dezembro
  • Final 5 e 0 - Sexta-feira, 5 de dezembro

