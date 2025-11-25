O POVO é destaque no top10 dos mais admirados em Economia

Foto: Fábio Risnic/Risnic Fotografia Beatriz Cavalcante e Ana Luiza Serrão integram ranking das mais admiradas do país

O POVO teve duas jornalistas entre as mais admiradas de Economia, Negócios e Finanças. Beatriz Cavalcante e Ana Luiza Serrão foram eleitas em votação aberta promovida pelo portal Jornalistas&Cia e receberam o diploma durante a cerimônia realizada em São Paulo.



No ranking final, Ana Luiza Serrão ficou em 8º lugar, sendo a única representante do Nordeste e a única profissional fora do eixo Rio–São Paulo a integrar o Top 10.



Esta é a 10ª edição da ação promovida anualmente e lista nomes da cobertura econômica de todo o Brasil. No Ceará, O POVO teve o maior número de indicados — seis, ao todo — e de vencedoras, com Beatriz e Ana Luiza entre as 55 mais admiradas do País.



“Foi uma edição muito disputada, com pontuações mínimas separando quem entraria ou não entre os TOP 50”, explica Eduardo Ribeiro, diretor da Jornalistas Editora, que publica o J&Cia e organiza a premiação.



“Por isso, depois de avaliarmos os resultados finais, optamos por conceder mais cinco vagas entre os premiados de 2025. Além de reconhecer o trabalho destes profissionais, também teremos um evento de premiação ainda mais recheado de grandes talentos”, acrescentou.



Reconhecimento



"É uma alegria representar o Ceará e O POVO neste prêmio, pelo segundo ano consecutivo, e, desta vez, em conjunto com a jornalista Ana Luiza Serrão. O reconhecimento é uma tradução do Jornalismo que fazemos na redação e, sobretudo, na editoria de Economia, em prol de informações de credibilidade", afirmou Beatriz.

Ana Luiza Serrão também comentou o resultado. “Fui pega de surpresa com a oitava colocação, realmente não esperava chegar tão longe entre tantos nomes que admiro na profissão. Me sinto grata e emocionada pelo reconhecimento, foi um momento de muita felicidade.”

Beatriz Cavalcante é editora-chefe de Economia do O POVO, na qual conduz a cobertura nos canais do grupo de comunicação na internet e no jornal impresso, além de assinar uma coluna no OP+.



Já Ana Luiza Serrão foi repórter do O POVO até outubro, atuando com intensidade na cobertura econômica local e nacional.



Ao todo, 112 profissionais e 87 publicações especializadas ou com atuação relevante na cobertura de assuntos relacionados à economia, negócios e finanças foram classificados para o 2º turno da eleição, cujos 50 mais admirados foram escolhidos entre eles.



