Alece passará por restauração edifício sede, áreas externas e retirada de grades

Foto: Divulgação/Alece Projeto de reestruturação e requalificação do edifício sede da Assembleia Legislativa do Ceará

Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), anunciou nesta quarta-feira, 26, o projeto de construção e modernização do edifício sede do parlamento. A obra prevê requalificação no prédio por reforma na sua estrutura e implantação de áreas de convivência na área externa com a retirada das grades do entorno.

"É um projeto com o nosso objetivo de abrir a Assembleia, abrir os nosso jardins para serem usados não só pelos servidores, colaboradores, mas usados pela população de Fortaleza e visitantes", afirmou Romeu.

Veja imagens do projeto:

abrir (Foto: Divulgação/Alece)Projeto de reestruturação e requalificação do edifício sede da Assembleia Legislativa do Ceará (Foto: Divulgação/Alece)Projeto de reestruturação e requalificação do edifício sede da Assembleia Legislativa do Ceará (Foto: Divulgação/Alece)Projeto de reestruturação e requalificação do edifício sede da Assembleia Legislativa do Ceará (Foto: Divulgação/Alece)Projeto de reestruturação e requalificação do edifício sede da Assembleia Legislativa do Ceará (Foto: Divulgação/Alece)Projeto de reestruturação e requalificação do edifício sede da Assembleia Legislativa do Ceará

Segundo o presidente da Casa, o orçamento geral está previsto em R$ 34 milhões, mas, por ser uma licitação pública, ainda há a expectativa de baixar o preço. A reforma já está calculada no orçamento de 2026.

Aldigueri anunciou na área principal o Pavilhão das Bandeiras, onde estarão postas as bandeiras nacional, estadual e dos 184 municípios cearenses, nos moldes do prédio das Nações Unidas, em Nova York. Estão previstos ainda Praça Cívica para realização de eventos, Espaço Pet, parquinhos infantis, área para pessoas idosas e espaço para atividades físicas, além de uma área voltada para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

Já na estrutura do edifício sede, o Palácio Adauto Bezerra, a Alece fará a restauração da rede hidráulica e no sistema elétrico para se adequar nas normas do Corpo de Bombeiros para prevenir incêndios.

"Vamos ter toda a restauração elétrica e hidráulica do edifício sede. Não temos alvará do Corpo de Bombeiros, é um edifício da década de 1970 que não tem a modernização necessária para garantir a prevenção de outro sinistro como aconteceu no plenário e como aconteceu no prédio do Tribunal de Justiça. Estamos seguindo toda a norma do Corpo de Bombeiros. Nós estamos voltando a originalidade da arquitetura brutalista do edifício sede. Vamos mudar o telhado que impede essa iluminação natural para voltar a originalidade, que vai inclusive melhorar a eficiência energética e diminuir o consumo de energia", disse Romeu.

Além disso, o projeto implantará uma escada de serviço externa para auxiliar na manutenção, correção de vazamentos e requalificação da cobertura e recuperação e modernização da antena de TV.