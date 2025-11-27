Logo O POVO+
'O Agente Secreto' entra em lista de melhores do ano do The Wall Street Journal
'O Agente Secreto' entra em lista de melhores do ano do The Wall Street Journal

Foto: VITRINE FILMES/DIVULGAÇÃO "O Agente Secreto" ganha sessões de pré-estreia em cinemas de Fortaleza

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, segue conquistando a crítica internacional. Nesta segunda-feira, 24, o jornal diário norte-americano The Wall Street Journal incluiu a produção entre os melhores filme O Povo s de 2025.

A publicação definiu o longa como "uma incursão de época impressionante por um submundo sombrio". "O filme de Mendonça Filho é um olhar despretensioso sobre uma época e um lugar completamente insanos sob uma ditadura militar", disse um trecho

Além do filme brasileiro, outras produções como Nouvelle Vague, de Richard Linklater, Eddington, de Ari Aster, e Ladrões, de Darren Aronofsky, também estão na seleção.

O Agente Secreto é representante do Brasil no Oscar e já é cotado para algumas das principais categorias da premiação, incluindo Melhor Filme Internacional, em que Ainda Estou Aqui se consagrou em 2025, e Melhor Ator.

A trama se passa no Recife de 1970, época em que o Brasil enfrentava a ditadura militar. Wagner Moura interpreta um pesquisador que enfrenta um forte desentendimento com um executivo de uma estatal. O personagem muda de nome e passa a ser perseguido. O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas brasileiros.

