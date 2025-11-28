O POVO conquista três categorias do Prêmio Cegás de Jornalismo 2025

Foto: O POVO Armando de Oliveira Lima, Marina Rebouças,Fábio Lima, Bruna Lira

O POVO conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar do Prêmio Cegás de Jornalismo nas categorias texto e fotojornalismo. A rádio O POVO CBN conquistou o segundo lugar na categoria áudio.



A premiação teve como eixo o papel do gás natural e do biometano como alternativas mais limpas para o transporte de cargas e passageiros.



A avaliação ficou a cargo de uma comissão composta por colaboradores da Cegás e jornalistas indicados pela Associação Cearense de Imprensa (ACI) e pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Os critérios consideraram rigor técnico, aderência ao tema, inovação, impacto e uso consistente de fontes.



O POVO domina as categorias Texto e Fotojornalismo



Na categoria texto, o primeiro lugar ficou com a reportagem “Os caminhos sustentáveis do transporte”, assinada pelo repórter especial de Economia, Armando de Oliveira Lima, publicada no dia 19 de outubro deste ano.



A produção que contou com edição de Irna Cavalcante, design de Camila Pontes e infografia de Luciana Pimenta, analisou o cenário atual do transporte de cargas e passageiros no Ceará e discutiu projeções para o setor no contexto da transição energética.



Armando de Oliveira Lima ressaltou que a nova conquista, pelo segundo ano consecutivo, reconhece o trabalho continuado da equipa na cobertura do setor: “Importante sempre destacar que é um trabalho de equipe, de profissionais dedicados a entregar um conteúdo de excelência.”



￼ENTRE as opções menos poluentes e de menor custo, o GNV tem sido preferência entre os cearenses Crédito: FÁBIO LIMA

Na categoria fotojornalismo, Fábio Lima, conquistou o primeiro lugar com a imagem que integrou a mesma série vencedora de texto.



Ele afirmou que o tema — o GNV veicular — exigiu criatividade para representar visualmente um assunto altamente técnico, tornando a premiação ainda mais significativa.



Na categoria Áudio, o segundo lugar foi atribuído à reportagem “Rotas que transformam: GNV e Biometano como caminho para a sustentabilidade no transporte cearense”, de Bruna Ribeiro de Araújo Lira, da Rádio O POVO CBN.



A jornalista sublinhou a importância de levar a discussão sobre combustíveis mais limpos ao público. “É sempre muito gratificante poder representar a rádio O POVO CBN em premiações. Trabalhamos diariamente para levar um jornalismo de qualidade para os nossos ouvintes e resultados como esse provam que estamos no caminho certo”, disse ela.



Mariana Rebouças, produtora da rádio O POVO CBN, e também integrante da equipe responsável pela série, comemorou a primeira premiação com a rádio.



“É sempre muito gratificante poder representar a rádio O POVO CBN em premiações. Trabalhamos diariamente para levar um jornalismo de qualidade para os nossos ouvintes e resultados como esse provam que estamos no caminho certo”, enfatizou.



O primeiro lugar em Áudio foi concedido à reportagem “Transporte Sustentável: o gás que move o Ceará rumo ao futuro!”, de Luciano Augusto de Loyola Diógenes, da Rádio Jovem Pan News.



A Cegás reforçou que a iniciativa mantém o propósito de incentivar a produção jornalística que contribui para o debate público sobre energia, inovação e sustentabilidade no Ceará.

Confira a lista das reportagens premiadas:

Categoria Áudio



1º Lugar – Transporte Sustentável: o gás que move o Ceará rumo ao futuro!

Autor: Luciano Augusto de Loyola Diógenes/ Rádio Jovem Pan News



2º Lugar – Rotas que transformam: GNV e Biometano como caminho para a sustentabilidade no transporte cearense

Autora: Bruna Ribeiro de Araújo Lira / Rádio O Povo CBN

Categoria Texto



1º Lugar – Os caminhos sustentáveis do transporte

Autores: Armando de Oliveira Lima

2º Lugar – Não houve classificação.

Categoria Vídeo

Não houve reportagens classificadas.

Categoria Fotojornalismo

1º Lugar – Os caminhos sustentáveis do transporte

Autor: Fábio Procópio de Lima / Jornal O Povo

2º Lugar – Não houve inscrições elegíveis.

