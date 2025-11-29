Jornalista do O POVO é 3º colocado no Prêmio Mercantil 2025

Foto: FCO FONTENELE Samuel Eli, do O POVO, conquista 3º lugar no Prêmio Mercantil

Samuel Pimentel, jornalista do O POVO, conquistou o 3º lugar na categoria Capitais e Regiões Metropolitanas – Mídia Impressa do 3º Prêmio Mercantil de Jornalismo, anunciado pela organização do prêmio.



A reportagem premiada foi publicada no O POVO+ na ocasião do Dia do Trabalhador e tratou dos desafios da empregabilidade entre pessoas com 50 anos ou mais.



“Muito feliz pelos reconhecimentos, mostrando a força do jornalismo regional e a importância do O POVO neste panorama. O reconhecimento do Banco Mercantil me alegra muito pela temática voltada à longevidade e qualidade de vida, como o material que foi reconhecido, que trata sobre o mercado de trabalho 50+”, afirmou o jornalista.



O Prêmio Mercantil de Jornalismo foi criado em 2023 e tem como objetivo reconhecer reportagens que abordam temas ligados à longevidade e ao equilíbrio financeiro, emocional e social.



Voltado ao público 50+, o prêmio registrou, nesta edição, um aumento de 300% no número de inscrições em relação ao ano anterior.



Demais vencedores

Na categoria em que concorreu Samuel Pimentel, Fernanda Polo, do Zero Hora (Rio Grande do Sul), ficou com o 1º lugar, e Leticia Lopes Oliveira, do O Globo (Rio de Janeiro), conquistou o 2º.



A categoria Mídia Eletrônica – Podcast, Rádio e Vídeo teve como vencedora Mônica Pretto, do Fantástico (TV Globo). O 2º lugar foi para Tatiana Lagôa e Cinthya Oliveira, do O Tempo (Minas Gerais), e o 3º para Fabiana Genestra, da RPC TV (TV Globo – Paraná).



Em Capitais e Regiões Metropolitanas – Mídia Online, o 1º lugar foi conquistado por Paloma Vargas, do Diário do Nordeste (Ceará). O 2º lugar ficou com Laura Couto Lopes, do 98 News (Minas Gerais), e o 3º com Thatiany do Nascimento, também do Diário do Nordeste.



No Interior e demais localidades – Mídia Impressa e Online, os vencedores foram: (1º) Dione Alves, do Araraquara News (São Paulo); (2º) Joelma Ospedal, do Portal de Notícias de Franca (São Paulo) e (3º) Ana Carolina Behenck, do Tubarão Digital (Santa Catarina).



Tema e propósito da edição



Com o tema “Longevidade e Equilíbrio — construindo um futuro financeiro, mental e emocional sustentável”, a edição de 2025 abordou desafios e oportunidades de uma população 50+ ativa, produtiva e em transformação.



“Nosso objetivo é promover um debate qualificado sobre planejamento e dignidade da geração prateada, mostrando que o jornalismo de qualidade tem um papel fundamental para gerar impacto positivo na sociedade. As matérias premiadas evidenciam como a longevidade impacta negócios e contribui para a sustentabilidade social”, afirmou Brunna Lopes, gerente de Comunicação e Marketing do Banco Mercantil.



Sobre o Banco Mercantil



O Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4) tem mais de 9 milhões de clientes e atuação focada no público 50+. A instituição vive um processo de transformação baseada em tecnologia, dados e inovação.

O banco é o quinto maior pagador de benefícios previdenciários do país e mantém mais de 300 pontos de atendimento em cerca de 250 cidades, além de registrar alta pontuação contínua no Net Promoter Score (NPS).



