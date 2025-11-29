O POVO é destaque em dois prêmios de jornalismo

Foto: FÁBIO LIMA ￼OS premiados em cerimônia no Ministério Público do Ceará

Três jornalistas do Grupo de Comunicação O POVO tiveram trabalhos reconhecidos no prêmio de jornalismo do Ministério Público do Ceará (MPCE). Os profissionais foram premiados nas categorias Fotojornalismo e Jornalismo Impresso/Web.

Já no Prêmio Mercantil de Jornalismo, jornalista do O POVO Samuel Pimentel conquistou o 3º lugar na categoria Capitais e Regiões Metropolitanas - Mídia Impressa.

A reportagem premiada foi publicada no O POVO na ocasião do Dia do Trabalhador e tratou dos desafios da empregabilidade entre pessoas com 50 anos ou mais.

"Muito feliz pelos reconhecimentos, mostrando a força do jornalismo regional e a importância do O POVO nesse panorama. O reconhecimento do Banco Mercantil me alegra muito pela temática voltada à longevidade e qualidade de vida, como o material que foi reconhecido, que trata sobre o mercado de trabalho 50 ", afirmou Samuel Pimentel.

Na 7° edição do prêmio do MPCE, em Jornalismo Impresso/Web, a repórter do O POVO , Ludmyla Barros levou o segundo lugar com a séries de reportagens "Ameaças ao meio ambiente" , que destaca as irregularidades e operações contra obras licenciadas e autorizadas no Ceará.

"Fruto de uma apuração muito intensa, de muitos meses, a série trata da 'ilegalidade da lei'. A parceria com a repórter Fabiana Melo foi fundamental. Não é uma pauta fácil e o reconhecimento por ela nos trouxe muita felicidade", pontua a jornalista.

Samuel Setubal e Francisco Fontenele ganharam, respectivamente, o terceiro e o segundo lugares na categoria Fotojornalismo. Ambos são repórteres fotográficos do O POVO.

Setubal venceu com a fotografia "As incertezas de sobreviver nas áreas de risco de Fortaleza", que retrata uma criança em uma habitação em áreas de risco de desabamento na capital cearense.

"Fazer essa pauta me faz lembrar o poder de denúncia e a importância do fotojornalismo. Registrar desigualdades sociais é fundamental para mostrar a realidade vivida e de alguma forma ajudar essa comunidade", destacou.

Já Fontenele venceu com o registro "Lixão", que retrata o abrigo de resíduos sanitários de Canindé, com um catador em primeiro plano e urubus voando ao fundo.

"Eu espero que, com isso, com esse material, o Poder Público possa, enfim, acelerar cada vez mais o processo para finalmente erradicar esses lixões e buscar formas alternativas para o descarte desse materiaL", pontuou.