Governo autoriza início da construção do Hospital Regional

Foto: Divulgação/Governo do Ceará Em evento neste sábado, 29, governador Elmano de Freitas assinou autorização de início das obras do Hospital Regional do Maciço de Baturité

O Governo do Ceará autorizou o início das obras de construção do Hospital Regional do Maciço de Baturité neste sábado, 29. O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas que assinou a ordem de serviço acompanhado de figuras políticas como o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, e do prefeito de Baturité, Herbelh Mota.

O Hospital Regional contará com 239 leitos e pretende reduzir o número de transferências, além de ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade para a população do Maciço de Baturité. A unidade benefiará mais de 232 mil cearenses, atendendo a população dos 13 municípios: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção.

Com o nome de Hospital Polo Regional Papa Francisco, terá investimento de R$ 255,7 milhões para a 1ª etapa, de execução de obra. No evento, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho declarou: "Hoje é um dia de festa, um marco histórico para Baturité e para a saúde pública estadual. Aqui assinamos a transformação da saúde de Baturité e de todo o Maciço".

Quando estiver concluído, o hospital oferecerá sete especialidades: Emergência; Traumato-Ortopedia; Obstetrícia; Pediatria Clínica; Clínica Geral; Cirurgia Geral; e Cirurgia Obstétrica. (Arthur Albano/Especial para O POVO)