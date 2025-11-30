Logo O POVO+
Governo autoriza início da construção do Hospital Regional

Serão 239 leitos para atender a mais de 232 mil pessoas de 13 municípios, oferecendo serviços de média e alta complexidade em sete especialidades, além de servir como espaço de formação para estudantes da área da saúde
Em evento neste sábado, 29, governador Elmano de Freitas assinou autorização de início das obras do Hospital Regional do Maciço de Baturité (Foto: Divulgação/Governo do Ceará)
Em evento neste sábado, 29, governador Elmano de Freitas assinou autorização de início das obras do Hospital Regional do Maciço de Baturité

O Governo do Ceará autorizou o início das obras de construção do Hospital Regional do Maciço de Baturité neste sábado, 29. O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas que assinou a ordem de serviço acompanhado de figuras políticas como o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, e do prefeito de Baturité, Herbelh Mota.

O Hospital Regional contará com 239 leitos e pretende reduzir o número de transferências, além de ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade para a população do Maciço de Baturité. A unidade benefiará mais de 232 mil cearenses, atendendo a população dos 13 municípios: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção.

Com o nome de Hospital Polo Regional Papa Francisco, terá investimento de R$ 255,7 milhões para a 1ª etapa, de execução de obra. No evento, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho declarou: "Hoje é um dia de festa, um marco histórico para Baturité e para a saúde pública estadual. Aqui assinamos a transformação da saúde de Baturité e de todo o Maciço".

Quando estiver concluído, o hospital oferecerá sete especialidades: Emergência; Traumato-Ortopedia; Obstetrícia; Pediatria Clínica; Clínica Geral; Cirurgia Geral; e Cirurgia Obstétrica. (Arthur Albano/Especial para O POVO)

