Início das penas do núcleo 1

Foto: o povo capa

Uma página escrita da história. Sem manchete, sem elementos gráficos. A notícia crua, para que se estabelecesse o devido peso aos fatos. Na quarta-feira, 26, a capa da edição do O POVO narra o histórico e inédito dia 25, em que um ex-presidente da República e militares da mais alta patente foram presos condenados por participação em uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro, três generais, um almirante, e um delegado federal, todos membros do núcleo 1 da trama golpista, começaram a cumprir suas penas.