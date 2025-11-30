Polícia faz operação contrafacções em Maranguape neste sábado

Foto: Divulgação/Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Com o intuito de mitigar Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), operação foi desenvolvida pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deflagrou, na manhã deste sábado, 29, uma operação integrada em Maranguape.

Com o intuito de desarticular grupos criminosos e prender suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio, a ação foi desenvolvida pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) do órgão.

As equipes partiram da sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, para o Município, localizado a cerca de 27 km da Capital.

A fim de mitigar os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na região, a operação visa reforçar saturações preventivas, fiscalização e abordagem de pessoas suspeitas, de acordo com dados extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A força-tarefa contou com a participação de profissionais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Perícia Forense (Pefoce), da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), além de profissionais do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran).

Operação ocorre após Maranguape chegar a 91 mortes e ultrapassar números de 2024

As ações de combate aos crimes em Maranguape resultaram, de janeiro a outubro deste ano, em 382 capturas decorrentes de flagrantes ou de cumprimento de mandados de prisão.

O número representa um aumento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram capturadas 259 pessoas.

No entanto, o Município quebrou outro recorde no dia 20 de novembro deste ano, quando registrou 91 mortes.

Os dados de novembro de 2025 superaram o total de homicídios na Cidade em 2024, quando foram contabilizadas 87 mortes, número que colocou o Município como o mais violento do País, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Conforme dados da SSPDS, entre 1º de janeiro e 20 de novembro de 2025, Maranguape registrou uma média de quase um homicídio a cada três ou quatro dias.

A ocorrência mais recente na região aconteceu na quinta-feira, 20, no bairro Guabiraba. Três homens foram mortos a tiros por suspeitos em uma motocicleta.