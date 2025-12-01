Jovem morre após escalar e invadir espaço de leoa na Paraíba

Foto: reprodução/vídeo Jovem de 19 anos invadiu o espaço da leoa e foi atacado. Ele não resistiu aos ferimentos

Um jovem de 19 anos morreu após escalar uma barreira de seis metros e invadir o espaço de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, na Paraíba, neste domingo, 30.

A Prefeitura de João Pessoa emitiu uma nota por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) informando que a invasão foi "rápida e surpreendente".

O homem ignorou as barreiras físicas e o aviso de perigo. A equipe técnica do zoológico recolheu a leoa para a área de manejo sem ferir o animal, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Investigação do caso

O médico veterinário do parque, Thiago Nery, utilizou as redes sociais para se manifestar. Ele foi a autoridade técnica veterinária que atendeu a ocorrência.

O profissional informou que não foi necessário sedar a leoa, pois ela atendeu aos comandos de treinamento e voltou para a área de segurança. Dessa forma, foi possível que a perícia tivesse acesso ao local. A leoa estaria sob forte estresse devido ao incidente e a movimentação.

A Polícia Civil, que realizou perícia no local, investiga o caso como provável suicídio, dado o histórico da vítima, que teria problemas de saúde mental e a dinâmica da invasão. O parque permanecerá fechado e não foi informada data para a reabertura.

Vídeos obtidos pelo O POVO mostram que a invasão foi presenciada por vários visitantes do parque, que filmaram toda a ação. Desde o momento que o rapaz escala e pula para a área da leoa e o momento do ataque.

Leoa não será sacrificada e passa por monitoramento de estresse



Em nota oficial atualizada, a direção do Parque Arruda Câmara (Bica) informou sobre o destino de "Leona", a leoa envolvida no incidente. A administração divulgou que o animal está fisicamente bem, mas segue sob observação e acompanhamento contínuo devido ao "nível elevado de estresse" causado pela invasão de seu território.

O comunicado descartou qualquer medida contra o animal. "É importante reforçar que em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia", diz a nota. Segundo a equipe técnica, Leona não apresenta comportamento agressivo fora do contexto da ocorrência.

O protocolo adotado pelo zoológico consiste em avaliação comportamental e cuidados especializados para garantir a estabilização emocional do felino. Médicos veterinários e tratadores trabalham para que ela retome sua rotina com segurança.