Após incêndio no César Cals, Hospital Universitário do Ceará passa a ter mais 30 leitos obstétricos

META é de 225 leitos obstétricos no HUC

Após o incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o Hospital Universitário do Ceará (HUC) prassou a ter mais 30 vagas de obstetrícia, somando 60 leitos. A meta do HUC é ampliar definitivamente para 225 leitos obstétricos, neonatais e pediátricos.

Antes do incêndio, o Hospital Universitário disponibilizava 30 vagas de obstetrícia, com a implantação dos leitos transferidos do Hospital César Cals para o HUC o número de leitos dobrou para 60.

As informações foram divulgadas nas redes sociais, no domingo, 30, por meio do perfil do secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales, do Ministério da Saúde (MS), depois de visitar o HUC, no bairro Itaperi, na capital cearense.

No mesmo domingo, 30, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), divulgou a criação de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal no hospital Gonzaguinha da Messejana, na capital cearense.

“Estivemos no Hospital Universitário do Ceará (HUC) para acompanhar de perto a reorganização da Rede Materno-Infantil do Ceará após o princípio de incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC)”, escreveu Mozart.

“Do dia 13 de novembro para cá nós já tivemos uma mobilização muito grande. Essa área que nós estamos aqui é a torre C no Hospital Universitário, onde já tem hoje 60 leitos funcionando na área da obstetrícia”, afirma o secretário.

A diretora-geral do HUC, Ivelise Brasil, também aparece no vídeo, dizendo que “apesar do incidente (incêndio), não houve nenhum dano, nenhuma perda para as gestantes”.

Sem mencionar prazos e datas, Mozart Sales diz no vídeo que o HUC está “caminhando para uma ampliação definitiva” e que “rapidamente vai chegar nos 225 leitos de obstetrícia, neonatologia e pediatria”.

O plano de reorganização e expansão da Rede Materno-Infantil do Ceará resulta da parceria entre Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Ministério da Saúde.





