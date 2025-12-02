Cearense é preso suspeito de atropelar e arrastar ex-companheira por 1 km em São Paulo

Foto: reprodução/ redes sociais ￼DOUGLAS Alves é natural de Alto Santo, Interior do Ceará

O cearense natural do município de Alto Santo, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso suspeito de atropelar a ex-companheira e arrastar a vítima por 1 quilômetro, em São Paulo. O crime aconteceu no sábado, 29 e a prisão de Douglas no domingo, 30.

A vítima é Taynara Souza Santos, de 31 anos. Depois de atingí-la de forma proposital com o carro, o cearense a arrastou por cerca de um quilômetro. Em decorrência das lesões sofridas no asfalto, Taynara teve as duas pernas amputadas.

Conforme apuração do O POVO, a Polícia chegou a considerar a possibilidade d e Douglas ter fugido para o Ceará, mas ele foi encontrado em SP.

Segundo as investigações do 73º Distrito Policial (Jaçanã), o crime foi motivado por ciúmes, pois o homem não aceitava do fim do relacionamento.

Testemunhas relataram à Polícia que Douglas viu a ex-mulher em um bar no bairro Parque Novo Mundo e, após uma discussão, aguardou que ela saísse do local.

Taynara estava na rua quando Douglas teria avançado com o veículo, um Golf de cor preta, contra ela. A vítima ficou presa e Douglas permaneceu ignorando os gritos de pedestres e motoristas que tentavam alertá-lo.

A situação foi filmada por motoristas que passavam pelo local. O cearense teria seguido em alta velocidade e acessado uma via que leva à marginal Tietê.

Testemunhas informaram à Polícia que o motorista teria acionado o freio de mão para aumentar o atrito do corpo da vítima com o solo. Taynara só se desprendeu do veículo próximo a um posto de combustíveis, quando o carro foi cercado por pessoas. Douglas teria fugido sem prestar socorro.

Cearense se escondeu em um hotel

Conforme a Polícia Civil, o suspeito se escondeu em um hotel, mas foi localizado na noite do domingo, 30. O homem teria resistido à prisão e entrado em luta corporal com os agentes, mas foi baleado no braço por um dos policiais.

O cearense foi socorrido, medicado e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e resistência.

Taynara Souza Santos permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Vereador José Storopolli. O estado de saúde dela é grave, mas estável.

O indivíduo permanece detido em São Paulo à disposição da Justiça.

