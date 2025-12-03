Brasil goleia Japão e se classifica para as semifinais da Copa do Mundo de futsal feminino

Foto: Fábio Souza/CBF O Brasil venceu o Japão por 6 a 1 na Copa do Mundo de Futsal feminino nesta terça-feira, 2.

O Brasil está classificado para as semifinais da Copa do Mundo de futsal feminino. Na manhã desta terça-feira, 2, o grupo brasileiro comandado por Wilson Saboia goleou o Japão por 6 a 1, em partida pelas quartas de final do torneio mundial realizada em Manila, nas Filipinas.

Emilly marcou três gols e Ana Luiza, Débora Vanin, Luana complementaram o placar para o time verde e amarelo. A equipe irá enfrentar a Espanha na decisão até a final, em partida que irá ocorrer nesta sexta-feira, 5, às 9h30min (de Brasília). Do outro lado da tabela, Argentina e Portugal irão disputar a outra vaga na grande decisão, que irá ocorrer no próximo domingo, 7, às 6 horas.

A classificação somada pelo Brasil ocorreu em uma partida onde o grupo mostrou superioridade do início ao fim. Antes mesmo de o marcador apontar cinco minutos, o primeiro tento já havia saído dos pés de Emilly. Em seguida, a cearense Amandinha deu assistência para Ana Luiza ampliar. Aos 11 minutos, a camisa 9, Emilly, novamente voltou a balançar as redes, marcando os 3 a 0, mas a seleção ainda foi para o intervalo com uma vitória por 5 a 1 após Débora Vanin e Luana complementar o placar.

No segundo tempo, restou então ao time ministrar o placar. O Japão ainda conseguiu diminuir o prejuízo na reta final, mas antes do apito final, Emilly finalizou o seu hat trick, sacramentando a vitória e classificação brasileira por 6 a 1 no marcador

Entre 2010 e 2015, a Seleção conquistou todas as edições do antigo torneio mundial organizado pelas confederações. Nesta terça-feira, Emilly — autora dos três gols diante do Japão — assumiu a liderança da artilharia da equipe no Mundial, somando agora seis gols.