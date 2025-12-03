Vice-presidente da GM visita O POVO

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,29,11.2025: Fábio Rua, vp da GM do Brasil, visita o grupo de comunicação O POVO. sala da presidencia com Luciana Dummar e João Dummar. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

O vice-presidente da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua, visitou O POVO na manhã de ontem, 2, e se encontrou com Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do O POVO, e João Dummar Neto, presidente-executivo do O POVO.

Fábio Rua também concedeu entrevistas a jornalistas do O POVO e da Rádio O POVO CBN. Ele detalhou os investimentos e as operações para o lançamento do elétrico Chevrolet Spark, nesta quarta, a ser produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte (CE), com a presença do presidente Lula.







