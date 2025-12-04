Louvor a Oyá: ação distribui acarajé gratuitamente no Poço da Draga

A baiana de tabuleiro de acarajé e Egbome Oyá Mura realiza a ação “distribuição de Acarajé em Louvor a Oyá” no Poço da Draga nesta quinta-feira, 4.
A entrega é um evento anual que acontece desde 2016 e conta com a parceria da sua comunidade de terreiro, o Ilê Asé Omo Tifé.
LEIA MAIS | Bloco Pra Quem Gosta É Bom comemora aniversário com show em dezembro
O trabalho busca manter as práticas e saberes ancestrais de mulheres das religiões de matriz africana.
Para além do cenário cultural e alimentar brasileiro, o acarajé também carrega a simbologia de resistência cultural.
Afinal, é comum no terreiro que mulheres aprendam a cozinhar com a inspiração de Oyá - orixá dos ventos, tempestades e transformações.
É a partir dos pratos que elas exploram a culinária afro-brasileira, sendo o acarajé uma das principais receitas escolhidas.
As mulheres de tabuleiro de acarajé desenvolvem a atividade como maneira de estabelecer independência financeira e equilibrar a saúde econômica de suas comunidades originárias.