Fortaleza BC é superado pelo Brasília fora de casa e chega à 8ª derrota no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense voltou a amargar o sabor da derrota no Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta quinta-feira, 4, o Carcalaion foi superado pelo Brasília por 105 a 90 em partida disputada na Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal.
Com o novo revés, o time tricolor chega ao oitavo resultado negativo na competição nacional. Ao todo, a equipe entrou em quadra 11 vezes e venceu apenas três: Vasco, Botafogo e Bauru. O próximo compromisso dos comandados de Jelena Todorovic será no sábado, 6, contra o Rio Claro, também fora de casa.
Apesar de atuar fora dos seus domínios, o Carcalaion iniciou a partida de forma positiva e fez bons primeiros minutos em quadra. No entanto, a qualidade do Brasília, que briga pelas primeiras posições na tabela, se sobressaiu e o time da casa acabou vencendo por 22 a 18 no primeiro quarto e 28 a 26 no segundo.
Na volta para o terceiro quarto, o Fortaleza teve postura mais agressiva e chegou a ficar à frente do placar, principalmente por conta do ala Da Silva, que fez 15 pontos no duelo, além de somar seis rebotes e quatro assistências. Neste recorte, os cearenses conseguiram empatar o quarto em 22 a 22.
Todavia, no quarto e último quarto da partida, a equipe do Distrito Federal voltou a mostrar seu poderio. Com grande atuação do armador Lucas, que registrou 17 pontos, o Brasília não deu chances ao Carcalaion e venceu a etapa derradeira por 33 a 24.