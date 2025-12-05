Mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água neste sábado, 6

Foto: FERNANDA BARROS Imagem de apoio ilustrativo. Falta de água afetará 91 bairros de Fortaleza e Caucaia neste sábado, 6

O fornecimento de água será paralisado em mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia entre 8h e 20h de sábado, 6, devido aos serviços de manutenção da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O serviço mecânico e os reparos serão realizados na adutora do trecho V do Eixão das Águas, da ETA Oeste, responsável pelo abastecimento de alguns bairros de Fortaleza e Caucaia.

LEIA MAIS | Bairros de Fortaleza: José Walter, modelo de urbanização e berço de "lendas"



Segundo a Companhia, as áreas centrais dessas cidades devem ser reabastecidas primeiro, porque o sistema de abastecimento funciona por pressão.

Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento.

No total, 46 bairros de Fortaleza e 45 bairros de Caucaia, poderão ficar sem água no sábado. Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água deve ser retomado gradualmente, conforme a Cogerh.

Durante a paralisação, algumas casas podem não sentir os efeitos da interrupção, a depender da capacidade de reserva de água em caixas d’água.

A Cogerh justifica que a paralisação temporária é necessária para a execução das intervenções, que visam melhorias no fornecimento de água na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta que durante o período da paralisação, a população priorize o uso da água para o consumo humano e as atividades essenciais.

Confira a lista de bairros impactados:

FORTALEZA

Alagadiço Álvaro Weyne Amadeu Furtado Antônio Bezerra Autran Nunes Barra do Ceará Bela Vista Benfica Bom Futuro Carlito Pamplona Colônia Couto Fernandes Cristo Redentor Damas Demócrito Rocha Dom Lustosa Farias Brito Floresta Granja Lisboa Guajiru Henrique Jorge Itaoca Jacarecanga Jardim América Jardim Guanabara Jardim Iracema João XXIII Jóquei Clube José Bonifácio Monte Castelo Montese Padre Andrade Pan-Americano Parangaba Parque Araxá Parquelândia Parreão Pirambu Planalto Pici Presidente Kennedy Quintino Cunha Rodolfo Teófilo São Gerardo Vila Ellery Vila União Vila Velha

CAUCAIA