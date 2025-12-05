Mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água neste sábado, 6

O fornecimento de água será paralisado em mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia entre 8h e 20h de sábado, 6, devido aos serviços de manutenção da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).
O serviço mecânico e os reparos serão realizados na adutora do trecho V do Eixão das Águas, da ETA Oeste, responsável pelo abastecimento de alguns bairros de Fortaleza e Caucaia.
Segundo a Companhia, as áreas centrais dessas cidades devem ser reabastecidas primeiro, porque o sistema de abastecimento funciona por pressão.
Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento.
No total, 46 bairros de Fortaleza e 45 bairros de Caucaia, poderão ficar sem água no sábado. Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água deve ser retomado gradualmente, conforme a Cogerh.
Durante a paralisação, algumas casas podem não sentir os efeitos da interrupção, a depender da capacidade de reserva de água em caixas d’água.
A Cogerh justifica que a paralisação temporária é necessária para a execução das intervenções, que visam melhorias no fornecimento de água na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta que durante o período da paralisação, a população priorize o uso da água para o consumo humano e as atividades essenciais.