Vilazinha de Belém traz Jesus ao centro da experiência natalina

Foto: Samuel Setubal ￼A VILAZINHA abre hoje, 5

Tudo começa na manjedoura — e, como se refizesse o caminho dos Reis Magos guiados pela estrela, o público que se aproximava do espaço iluminado na noite de quinta-feira, 4, era conduzido à recriação da Vilazinha de Belém, com instalação próxima ao templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

O evento gratuito, uma experiência imersiva na época natalina, chega à Fortaleza pela primeira vez com a promessa de centralizar a mensagem da data no nascimento de Jesus Cristo. Para alcançar o seu objetivo, propõe aos visitantes uma “viagem no tempo”.

“O diferencial da Vilazinha de Belém é que ela foca em Jesus Cristo, no aniversariante. Nós não temos nada contra a árvore de Natal, Papai Noel, presentes… Tudo isso faz parte, mas o foco e o centro precisa ser Jesus Cristo”, reflete o élder Joni L. Koch, liderança da Igreja no Brasil.

Com mais de 133 mil luzes e uma árvore de Natal de 12 metros de altura, o espaço ainda conta com uma exposição de presépios de diferentes regiões do Brasil e do mundo, incluindo produções oriundas de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, além dos Estados Unidos e da Itália.

“É um projeto que já está há mais de seis meses sendo desenhado, pensado em todos os detalhes”, explica a coordenadora de marketing da Vilazinha, Amanda Veras. “A construção veio a partir do início da segunda quinzena de novembro. Então, levou quase 20 dias”.

Na cerimônia de abertura, o acender oficial das luzes foi guiado por uma figura pública: o treinador Luiz Felipe Scolari, o “Felipão”. A escolha foi inspirada em sua trajetória de vida e atuação.

“É espetacular, é a recriação de uma ideia que a gente tem de Belém, de algo que a gente ouvia. E vir aqui, ser a pessoa que deu luz à Vilazinha foi maravilhoso”, elogiou Felipão.

A iniciativa também recebeu a visita do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). “Está sendo um motivo de muita satisfação, um espaço que, além de bonito, é onde se evangeliza, onde se resgata vidas, onde se recupera, se ressocializa pessoas. Então, eu serei um daqueles que convida os fortalezenses para conhecerem essa cidade de Jesus”, opinou o prefeito.

Vilazinha de Belém: atração recém-inaugurada encanta crianças e adultos

A experiência natalina, que já acontece em São Paulo, foi expandida para as cidades de Fortaleza e Curitiba. Na capital cearense, os primeiros visitantes ressaltam a iluminação e a recriação da atmosfera natalina como um dos pontos que mais chamam a atenção.

“Muitas pessoas se preocupam com presentes, com coisas assim, que realmente a gente sabe que trazem alegria, mas o verdadeiro significado da Vilazinha, o propósito principal, é sentirmos realmente o nascimento de Jesus Cristo”, afirma a administradora Gerlane Paula, 40, que visita o espaço com os filhos.

O espaço, aberto oficialmente ao público nesta sexta-feira, 5, seguirá em exposição até o dia 6 de janeiro de 2026 (exceto 24 e 31 de dezembro), das 18h às 22h, na Avenida Santos Dumont, 7553, Bairro de Lourdes.

Vilazinha de Belém 2025 - Serviço