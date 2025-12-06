ANS nega recurso da Hapvida e empresa terá de reapresentar balanço regulatório à agência

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que a Hapvida revise o seu balanço regulatório, com ajuste de quase R$ 866 milhões referentes ao Programa Desenrola. No julgamento de hoje, os diretores da agência reguladora julgaram improcedente um recurso da operadora de saúde.

A empresa havia contabilizado o crédito fiscal relacionado ao programa, que prevê a negociação com desconto de dívidas das empresas de saúde suplementar com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em nota, a Hapvida informou que cumprirá integralmente a determinação da ANS, e que inclusive já havia oficiado a agência sobre isso anteriormente.

Ainda segundo a companhia, as informações em questão dizem respeito exclusivamente às demonstrações enviadas à ANS, que possuem finalidade regulatória própria e metodologia distinta daquela apresentada ao mercado de capitais. Portanto, acrescenta, não haverá qualquer hipótese de republicação de balanço relacionado às demonstrações IFRS divulgadas ao mercado, inclusive nos termos da aprovação do balanço pelo auditor independente.