Homem é preso com toneladas de drogas e tenta subornar PMs com R$ 100 em Pindoretama

Foto: Mirla Nobre Foram apreendidas 2,5 toneladas de maconha em Pindoretama, no Ceará

Um homem de 40 anos foi preso por tráfico de drogas por transportar 1 tonelada e 13 quilos de maconha no interior de carro no município de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele foi capturado durante uma abordagem da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O suspeito ainda tentou subornar os policiais oferecendo R$ 100 para não ser preso.

O caso aconteceu nessa quinta-feira, 4. O comandante-geral da PM, coronel Sampaio, informou que, ao ser abordado por policiais do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), o suspeito apresentou nervosismo, levantando a suspeita de algo ilícito. Na fiscalização dentro do carro do condutor, foram encontrados 480 tabletes de maconha. O homem foi preso em flagrante.

Diante da prisão, a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (Denarc), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), iniciou uma investigação e identificou outra quantidade de drogas no município. Foram localizadas mais 1,436 toneladas de maconha dentro de um depósito que funcionava em um estábulo em um sítio na região.

Conforme a investigação, as drogas seriam da mesma facção criminosa e foram contabilizadas 2,5 toneladas, considerada a maior apreensão de entorpecentes do ano. O delegado titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc), Paulo Renato, disse que a investigação ainda está no início e ainda não há informações da origem dos entorpecentes e quais seriam os pontos de distribuição.

Ainda segundo o delegado, o total dos entorpecentes foi avaliado, em média, em R$ 10 milhões. “Um forte impacto na questão financeira do crime”, disse. O delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutierrez, afirmou que o galpão onde as drogas foram encontradas foi identificado como local para armazenar os entorpecentes e, em seguida, fazer a distribuição deles.

Ainda segundo o delegado, a investigação segue para identificar e responsabilizar os suspeitos que fazem parte desse esquema criminoso de tráfico de drogas, tanto os que enviam como os que recebem e fazem a distribuição.

“Uma atuação como a de hoje, traz um prejuízo muito grande e desestrutura a parte financeira dessa organização que vai agora precisa buscar se recompor e se estabilizar e aí a gente vai trabalhar muito para identificar esses criminosos e colocá-los na cadeia”, pontuou Gutierrez.

O titular da SSPDS, Roberto Sá, destacou que o resultado como trabalho “bem articulado” da Polícia Militar e dando continuidade à investigação pela Polícia Civil. “Demonstrando o compromisso, a determinação e também a integração”, afirmou. Além da PM, as apreensões contaram com apoio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Drco), da PC-CE.

