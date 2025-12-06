Margareth Menezes recebe honraria

Em evento marcado por música, homenagens e emoção, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, recebeu, na noite de ontem, 5, a Medalha Lauro Maia, condecoração cearense que celebra personalidades da cultura popular. A cerimônia também promoveu a entrega do título de Cidadã de Fortaleza à Luísa Cela, atual secretária de Cultura do Ceará, devido às suas ações em prol do desenvolvimento da Capital. As homenagens foram propostas pelo vereador Aglaylson (PT) e aprovadas pela Câmara de Fortaleza. O momento, realizado no Teatro Municipal São José, no Centro, contou com a presença de personalidades da cultura do Estado, políticos e agentes da administração pública.