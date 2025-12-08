Festival Elos 2025 é encerrado com público agitado por Vanessa da Mata e Gaby Amarantos

Foto: Leonardo Ferraz/divulgação ￼VANESSA da Mata (foto) e Gaby Amarantos se apresentaram no domingo

O Aterrinho da Praia de Iracema ferveu na noite deste domingo, 7, com o encerramento da 7ª edição do Festival Elos. Com bom público, o evento se distribuiu por dois dos três palcos montados para a programação que atraiu fãs desde quinta-feira, 4. No último dia, feliz quem assistiu a shows como o de Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Otto, Montage e o Cheiro do Queijo.

Principal estrutura, o Palco Elos teve como primeira atração do domingo o show da cantora Gabi Nunes, conhecida pelo repertório de samba. Depois, subiu ao palco o percussionista Pantico Rocha com show inteiramente instrumental.

Na sequência, o cantor pernambucano Otto, já conhecido em terras cearenses, agitou a plateia. Ao O POVO, ele destacou sua relação com Fortaleza: “É uma relação íntima em todos os sentidos. Aqui, temos uma cultura parecidíssima com Recife. Toda vez que venho para cá sinto o calor humano do Nordeste”.

Uma das grandes atrações da noite foi a cantora Vanessa da Mata. Ela trouxe à capital cearense mescla de músicas do seu disco mais recente, “Todas Elas”, com sucessos carimbados de sua carreira, como “Ai, Ai, Ai”, “Ainda Bem” e “Não Me Deixe Só”, e releituras de faixas de outros artistas, como Belchior em “Comentário a Respeito de John”.

Diretora da Quitanda Soluções Criativas, produtora do Festival Elos, Ingrid Ferreira destaca o abraço aos artistas locais na programação: "Desde a primeira edição foi muito importante destacarmos essas possibilidades. Um festival que era pequeno, mas já chegou com a ideia de realizar na praia, com acesso fácil a todos os públicos”.

A última noite de Elos foi encerrada com show de Gaby Amarantos, que apresentou seu álbum “Rock Doido” (2025), trabalho no qual expande sua tendência de explorar suas raízes paraenses.

