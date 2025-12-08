Silvero Pereira vence a Dança dos Famosos 2025

Foto: Divulgação/ TV Globo Com programação gratuita, a nova edição da Estação Férias tem nomes nacionais e locais. Céu, Silvero Pereira, Daniel Groove e Cabra Guaraná integram o line-up

Noite deste domingo, 7, a edição de 20 anos do Dança dos Famosos, quadro do "Domingão com Huck", consagrou o artista cearense Silvero Pereira como campeão da temporada.

Na performance de valsa, Silvero e a professora Thais Sousa gabaritaram as notas dos júris técnico e artístico. Da plateia, receberam nota 9,8. Da votação de casa, via Gshow, 10. No samba, Silvero recebeu 10 de ambos os júris e das médias da plateia e de quem votou de casa.

Após a trajetória do artista ao lado de Thais Sousa marcada por muita emoção, entregas teatrais e performances versáteis, eles subiram ao pódio do sucesso em uma disputa contra a dupla de Manu Bahtidão e Wanessa Camargo. Relembre conosco os melhores momentos de Silvero e Thais.

Em um vídeo especial dos finalistas divulgado nas redes sociais do Domingão antes do episódio de hoje, Silvero se emocionou ao relembrar a morte do pai, que ocorreu durante o período da competição.

"Isso até hoje dói em mim. Não pude viver esse luto completo, eu tinha que dançar pelo meu pai. Então eu respirei fundo e disse: 'vou continuar'", comentou ele, mostrando a intensidade pessoal que trouxe para a competição.

No palco do programa, o campeão personificou emoções e personagens distintos, que arrancaram aplausos da plateia e excelentes notas dos jurados. No tango intenso, um dos seus pontos altos da temporada, o ator incorporou toda a dramaticidade, com postura e conexão com a parceira. Corpo no corpo, passos bem marcados e firmes, transformou a apresentação em uma narrativa envolvente.

Piseiro, lambada e sertanejo também foram alguns dos gêneros apresentados pelo artista. Na semifinal, por exemplo, ao som de "Ordinary" de Alex Warren, Silvero trouxe um espetáculo de fluidez, drama e emoção, mostrando ser um profissional versátil e disposto a mergulhar em diversos gêneros musicais.

De ensaios intensos a construção de confiança e sintonia com sua parceira Thais Sousa, ele demonstrou a cada show uma evolução notável de técnicas, alinhadas a sua expressão corporal e cênica.

Confira as pontuações de Silvero das últimas quatro semanas

Silvero veio se destacando ao longo das últimas quatro semanas, se tornando o maior pontuador da fase cumulativa do programa. No episódio do dia 9, ele não ficou atrás das rivais em nenhuma nota de jurado. Diferente da semana passada, em que obteve 0,01 a menos que Wanessa em relação à avaliação de Zebrinha.

O cenário se repetiu na atração do dia 23, em que ficou um décimo de desvantagem pelo voto do jurado Carlinhos de Jesus, ficando atrás de Wanessa e Manu, e um décimo atrás de Wanessa para a plateia.

Já no Dança dos Famosos de 16 de novembro, ficou com 0.1 a menos que as concorrentes na análise de Carlinhos de Jesus e de Ana Botafogo, além da mesma quantia a menos que Wanessa e 0.2 em relação a Manu pela votação da plateia.

Com o fim da fase cumulativa que resultou nas vagas à final, Silvero teve 0.7 a mais na soma geral da classificação em relação a Wanessa e 0.6 diante de Manu, confira abaixo:



Notas finais

266,2 - Silvero Pereira e Thaís Sousa



- Silvero Pereira e Thaís Sousa 265,5 - Wanessa Camargo e Diego Basilio



- Wanessa Camargo e Diego Basilio 265,4 - Manu Bahtidão e Heron Leal



Notas de 30 de novembro



Carlinhos de Jesus

10 - Silvero Pereira



10 - Wanessa Camargo



10 - Manu Bahtidão

Ana Botafogo

10 - Silvero Pereira



10 - Wanessa Camargo



10 - Manu Bahtidão

Zebrinha

9.9 - Silvero Pereira



10 - Wanessa Camargo



9.9 - Manu Bahtidão

Milton Cunha

10 - Silvero Pereira



9.9 - Wanessa Camargo



10 - Manu Bahtidão

Plateia

9.9 - Silvero Pereira



9.7 - Wanessa Camargo



9.8 - Manu Bahtidão

Gshow

10 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.8 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.9 - Manu Bahtidão

Notas de 23 de novembro

Carlinhos de Jesus

9.7 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.8 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.8 - Manu Bahtidão



Ana Botafogo

9.8 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.8 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.8 - Manu Bahtidão

Zebrinha

9.9 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.8 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.7 - Manu Bahtidão

Milton Cunha

10 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 10 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 10 - Manu Bahtidão

Plateia

9.7 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.8 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.7 - Manu Bahtidão

Gshow

9.9 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.7 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.8 - Manu Bahtidão

Notas de 16 de novembro

Carlinhos de Jesus

9.7 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.8 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.8 - Manu Bahtidão

Ana Botafogo

9.7 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.8 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.8 - Manu Bahtidão

Zebrinha

9.8 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.7 - Wanessa Camargo

- Wanessa Camargo 9.6 - Manu Bahtidão

Milton Cunha

10 - Silvero



- Silvero 10 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 10 - Manu Bahtidão

Plateia

9.6 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.7 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.8 - Manu Bahtidão

Gshow

9.9 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.9 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.9 - Manu Bahtidão

Notas do dia 9 de novembro

Carlinhos de Jesus

9.7 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.5 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.4 - Carlinhos de Jesus

Ana Botafogo

9.7 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.5 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.6 - Ana Botafogo

Zebrinha

9.7 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.6 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.5 - Manu Bahtidão

Milton Cunha

10 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 10 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.9 - Manu Bahtidão



Plateia

9.7 - Silvero Pereira



- Silvero Pereira 9.6 - Wanessa Camargo



- Wanessa Camargo 9.7 - Manu Bahtidão



Sobre o programa Dança dos Famosos

Com apresentação de Luciano Huck, a atração é exibida semanalmente e faz parte do programa "Domingão com Huck", reunindo celebridades selecionadas para uma competição de danças de salão.

Nomes como Karina Bacchi, Juliana Didone, Robson Caetano, Rodrigo Hilbert, Christiane Torloni, Paolla Oliveira (duas vezes), Fernanda Souza, Miguel Roncato, Rodrigo Simas, Carol Castro, Marcello Melo Jr, Viviane Araújo, Felipe Simas, Maria Joana, Léo Jaime, Kaysar Dadour, Lucy Ramos, Vitória Strada, Priscila Fantin e Tati Machado já subiram ao pódio de campeões do show.

