Facção utilizou drones para lançar granadas e expulsar moradores na Boa Vista

Foto: Reprodução ￼COM os quatro suspeitos de integrar o Comando Vermelho, a Polícia Civil apreendeu, entre outros, um drone e drogas

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou na última sexta-feira, 5, quatro pessoas suspeitas de participarem do confronto entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária registrado ao longo deste ano no bairro Boa Vista, em Fortaleza.

Além de tiroteios e homicídios, a disputa entre as facções resultou na expulsão de moradores do bairro. Centenas de famílias foram expulsas de suas casas, estimou um policial civil ouvido no inquérito instaurado pelo 13º Distrito Policial (13º DP).

“Entre outros métodos coercitivos, constatou-se a utilização de drones para arremessar granadas nas casas dos moradores como forma de expulsá-los, razão pela qual iniciou-se as investigações para apurar os responsáveis por essas condutas”, afirmou, por sua vez, o MPCE na denúncia.



De acordo com as investigações, o principal responsável por operar os drones utilizados pelo CV era Gabriel Pinheiro Diógenes, o “Biel” ou “Fortemente”, de 25 anos. Além de serem usados para expulsar os moradores, testemunhas afirmaram à Polícia Civil que os drones eram utilizados para introduzir drogas, celulares e outros equipamentos eletrônicos.

Gabriel foi preso em 19 de novembro passado no bairro Passaré. Ele estava em um carro junto com a companheira, Mayara Luyanne Barbosa Pinheiro, de 25 anos, que também foi presa. Enquanto parte dos policiais conduzia o casal para a delegacia, uma outra equipe montou campana em um endereço que seria utilizado por Gabriel para armazenar ilícitos.

Os policiais, então, flagraram o momento em que Davi Pinheiro Diógenes, de 22 anos, irmão de Gabriel, e Jacinta Fabiane Pinheiro de Sousa, de 54 anos, mãe de Mayara Luyanne, chegaram ao local em uma moto.



“A sogra e o irmão de GABRIEL entraram e saíram do depósito carregando vários objetos até que DAVI PINHEIRO percebeu a presença dos policiais e começou a retornar os objetos”, descreveu o MPCE.



No depósito, os policiais apreenderam: drone, cocaína maconha, drogas sintéticas, diversos aparelhos telefônicos de pulso, chips, carregadores de indução, cabos de carregamento, fitas isolantes, plásticos filme, entre outros.



Mayara Luyanne e Jacinta Fabiane tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão domiciliar. Já Gabriel e Daniel tiveram a prisão preventiva decretada.



O quarteto foi denunciado pelos crimes de integrar organização criminosa e tráfico de drogas. A Vara de Delitos de Organizações Criminosas ainda não decidiu se aceita ou não a denúncia do MPCE.



Confronto entre facções na Boa Vista



O POVO tem acompanhado ao longo do ano o conflito entre CV e Massa pelo controle das comunidades das ruas 30 e 31 de Abril, ambas localizadas no bairro Boa Vista. No local, agiam os criminosos da Massa, que passaram a ser atacados por uma célula do CV proveniente do bairro Pirambu.



Nas incursões, os integrantes do CV chegavam a utilizar fuzis e roupas camufladas. Em julho, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) apreendeu três fuzis, três pistolas e uma carabina com um grupo composto por cinco suspeitos de integrar o CV.



Antes de se deparar com os PMs, o grupo teria entrado em confronto com rivais, ocasião em que dois homens foram mortos: Antônio Marcos Paulino e Davi Xavier da Silva. Já em setembro, outros dois fuzis foram apreendidos após um outro grupo ligado ao CV entrar em confronto com a PM.

Em 16 de outubro, um foguetório promovido pelo CV anunciou o “domínio” da facção no bairro. O grupo criminoso voltou a expulsar moradores, então, acusando-os de terem algum tipo de relação com os rivais derrotados.

Em 23 de outubro, após PMs serem acionados para uma ocorrência de expulsão de moradores na 31 de Abril, dois suspeitos de integrar o CV foram mortos em intervenção policial.

