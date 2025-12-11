Uma pesquisa coordenada pela Fundação Dom Cabral (FDC), divulgada ontem, 10, revela que o Ceará registrou 1.433 acidentes em rodovias federais em 2024. O Ceará somou 1.588 acidentes em 2018, 1.635 em 2019, 1.513 em 2020 e 1.500 em 2021. A partir de 2022, o indicador voltou a subir: foram 1.263 acidentes naquele ano, 1.313 em 2023 e 1.433 em 2024. Apesar de inferior ao registrado em 2018, 2024 apresentou o maior número de vítimas da série, com 179 mortes, e também o maior número de feridos graves, 489. Em contraste, 2022 teve o menor registro de feridos graves: 390. (Victor Marvyo, especial para O POVO)