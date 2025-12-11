Arce multa Enel em R$ 19,9 milhões por falhas no faturamento

Foto: Aurélio Alves Arce aplica nova multa de R$ 19,9 milhões à Enel por falhas no faturamento no Ceará

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) aplicou uma nova multa de R$ 19.954.460,29 à Enel Distribuição Ceará por irregularidades no faturamento e na comunicação com consumidores. A penalidade equivale a 0,303% da receita anual da concessionária, conforme critérios da Resolução nº 846/2019 da Aneel.



Segundo a Arce, a fiscalização identificou, inicialmente, 14 não conformidades nos procedimentos comerciais da empresa. Após a análise da manifestação da Enel, três foram retiradas e duas convertidas em advertência. Nove não conformidades foram mantidas, resultando na penalidade aplicada.



A Agência determinou ainda oito medidas corretivas, com prazo de 90 dias para que a distribuidora faça as adequações exigidas.



Irregularidades identificadas



A fiscalização apontou problemas relacionados a:



leitura do consumo e registro de impedimento de acesso ao medidor;



falta de informações claras ao consumidor sobre mudanças nos procedimentos;



ausência de explicações quando a leitura não pôde ser realizada;



correções de faturas sem comunicação adequada;



devolução de valores abaixo do devido;



cobrança de serviços extras sem comprovação de solicitação;



erros no faturamento e na indicação de dados referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

A penalidade se soma à série de multas impostas à distribuidora nos últimos anos.



Histórico de multas aplicadas à Enel



Nos últimos cinco anos, a Enel Ceará acumulou penalidades em diferentes áreas de atuação. Entre os principais registros enviados pela Arce, estão:



2020 – Indicadores de continuidade: R$ 26.019.274,99 (paga)

– Indicadores de continuidade: R$ 26.019.274,99 (paga) 2021 – Área comercial: R$ 119.393,80 (paga)

– Área comercial: R$ 119.393,80 (paga) 2023 – Área comercial: R$ 23.347.965,06 (paga)

– Área comercial: R$ 23.347.965,06 (paga) 2024 – Área comercial: R$ 10.289.219,38 (em cobrança)

– Área comercial: R$ 10.289.219,38 (em cobrança) 2024 – Área comercial: R$ 14.984.347,86 (paga)

– Área comercial: R$ 14.984.347,86 (paga) 2024 – Área técnica: R$ 28.550.163,42 (em cobrança)

– Área técnica: R$ 28.550.163,42 (em cobrança) 2024 – Área comercial: R$ 19.394.619,74 (em cobrança)



– Área comercial: R$ 19.394.619,74 (em cobrança) 2025 – Obras e conexão: R$ 28.799.803,47 (em cobrança)



– Obras e conexão: R$ 28.799.803,47 (em cobrança) 2025 – Faturamento: R$ 19.954.460,29 (em cobrança)

Outras fiscalizações



De acordo com a Arce, temas como faturamento, comunicação e prazos de conexão já foram objeto de inspeções recentes — incluindo a multa aplicada no início de 2025 por atrasos em obras e orçamentos de ligação.



O planejamento atual prevê novas fiscalizações voltadas, inicialmente, para atendimento da distribuidora e níveis de tensão nas unidades consumidoras.



A Agência afirma que mantém atuação permanente para assegurar a qualidade dos serviços e a proteção dos consumidores cearenses.



Procurada, a Enel Distribuição Ceará informou que foi oficialmente notificada da penalidade e que irá responder dentro dos prazos regulamentares estabelecidos pela agência reguladora.



Canais de atendimento



Em caso de dúvidas ou reclamações sobre energia elétrica, a Arce orienta que o consumidor entre em contato pela Ouvidoria, no telefone 0800 727 0167.



As consequências do aumento da conta de energia | Debates do POVO



Mais notícias de Economia