Fortaleza registra mais de 20 voos cancelados em meio a ventos fortes no Sul do País

O Aeroporto Internacional de Fortaleza acumula, desde o início da semana, mais de 20 voos cancelados e mais de 160 atrasos, reflexo das fortes rajadas de vento e da instabilidade climática que atingem a Região Sul do Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a quarta-feira, 12, o Sul enfrenta ventos intensos, chuva volumosa e possibilidade de queda de granizo.

Um alerta vermelho foi emitido na manhã desta sexta-feira, 12, para parte da região.

Situação em Fortaleza

A Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (FOR), informou que apenas entre os dias 9 e 12 de dezembro, foram contabilizados:

9 de dezembro

Atrasos: 40 (23 chegadas + 17 partidas)



40 (23 chegadas + 17 partidas) Cancelamentos: 4 (2 chegadas + 2 partidas)

10 de dezembro

Atrasos: 51 (25 chegadas + 26 partidas)



51 (25 chegadas + 26 partidas) Cancelamentos: 4 (3 chegadas + 1 partida)

11 de dezembro

Atrasos: 60 (32 chegadas + 28 partidas)



60 (32 chegadas + 28 partidas) Cancelamentos: 13 (7 chegadas + 6 partidas)

12 de dezembro (até o momento)

Atrasos: 15 (10 chegadas + 5 partidas)



15 (10 chegadas + 5 partidas) Cancelamentos: 2 (1 chegada + 1 partida)

Juazeiro do Norte sem impactos

No Aeroporto de Juazeiro do Norte (JDO), administrado pela Aena, não houve registro de voos cancelados. O número de atrasos, porém, não foi informado pela a empresa até o momento.



