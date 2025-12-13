Fortaleza registra mais de 20 voos cancelados em meio a ventos fortes no Sul do País

O Aeroporto Internacional de Fortaleza acumula, desde o início da semana, mais de 20 voos cancelados e mais de 160 atrasos, reflexo das fortes rajadas de vento e da instabilidade climática que atingem a Região Sul do Brasil.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a quarta-feira, 12, o Sul enfrenta ventos intensos, chuva volumosa e possibilidade de queda de granizo.
Um alerta vermelho foi emitido na manhã desta sexta-feira, 12, para parte da região.
A Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (FOR), informou que apenas entre os dias 9 e 12 de dezembro, foram contabilizados:
9 de dezembro
10 de dezembro
11 de dezembro
12 de dezembro (até o momento)
No Aeroporto de Juazeiro do Norte (JDO), administrado pela Aena, não houve registro de voos cancelados. O número de atrasos, porém, não foi informado pela a empresa até o momento.