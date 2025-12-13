Logo O POVO+
Fortaleza registra mais de 20 voos cancelados em meio a ventos fortes no Sul do País
Fortaleza registra mais de 20 voos cancelados em meio a ventos fortes no Sul do País

As intensas mudanças climáticas que afetam a Região Sul do País causou 23 cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional de Fortaleza
Desde a quarta-feira, 12, o Sul enfrenta ventos intensos e chuva volumosa (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Desde a quarta-feira, 12, o Sul enfrenta ventos intensos e chuva volumosa

O Aeroporto Internacional de Fortaleza acumula, desde o início da semana, mais de 20 voos cancelados e mais de 160 atrasos, reflexo das fortes rajadas de vento e da instabilidade climática que atingem a Região Sul do Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a quarta-feira, 12, o Sul enfrenta ventos intensos, chuva volumosa e possibilidade de queda de granizo.

Um alerta vermelho foi emitido na manhã desta sexta-feira, 12, para parte da região.

Situação em Fortaleza

A Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (FOR), informou que apenas entre os dias 9 e 12 de dezembro, foram contabilizados:

9 de dezembro

  • Atrasos: 40 (23 chegadas + 17 partidas)
  • Cancelamentos: 4 (2 chegadas + 2 partidas)

10 de dezembro

  • Atrasos: 51 (25 chegadas + 26 partidas)
  • Cancelamentos: 4 (3 chegadas + 1 partida)

11 de dezembro

  • Atrasos: 60 (32 chegadas + 28 partidas)
  • Cancelamentos: 13 (7 chegadas + 6 partidas)

12 de dezembro (até o momento)

  • Atrasos: 15 (10 chegadas + 5 partidas)
  • Cancelamentos: 2 (1 chegada + 1 partida)

Juazeiro do Norte sem impactos

No Aeroporto de Juazeiro do Norte (JDO), administrado pela Aena, não houve registro de voos cancelados. O número de atrasos, porém, não foi informado pela a empresa até o momento.

Chuvas e ventos colocam Sul do Brasil em alerta vermelho, diz INMET

 

