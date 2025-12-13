Três membros da GDE são condenados a 205 anos de prisão por matar criança e adulto em Poranga

Foto: FÁBIO LIMA ￼CRIME teria sido motivado por guerra entre GDE e CV em Poranga

Três membros da facção Guardiões do Estado (GDE) foram condenados a 205 anos de prisão por matar uma criança de 5 anos de idade e um adulto, de 42. Eles também foram condenados por tentativa de homicídio contra mais duas pessoas na região de Carnaúbas, no município de Poranga, a 314,39 quilômetros de Fortaleza.

A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tauá na terça-feira, 9.

O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de setembro de 2022, após quatro homens encapuzados invadirem uma residência na região afirmando serem policiais. No interior da casa, os criminosos dispararam contra as vítimas e balearam outras duas pessoas, que sobreviveram.

Foram condenados Rodrigo Vidal Araújo, a 82 anos de reclusão, Emerson Ribeiro Alves, a 60 anos de prisão, e Antônio Bezerra da Silva Filho, a 63 anos de prisão. O quarto réu, Antônio Lucas Alves Bezerra, teve o julgamento separado a pedido da defesa, devido à constituição de novo advogado.

Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a qual O POVO teve acesso, o crime teria ocorrido durante sequência de ataques criminosos entre membros da GDE e da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Os autos revelaram que os alvos do ataque teriam simpatia com a facção, o que teria motivado o crime.

Atualmente, a GDE foi incorporada pela TCP (Terceiro Comando Puro).

Ainda segundo a denúncia, os acusados praticaram o crime na companhia de adolescentes. Nos autos, um dos jovens relatou, em depoimento, que um dos condenados teria ficado com raiva pelo fato de uma das vítimas ter “rasgado a camisa” da GDE, ou seja, trocado de facção para integrar o CV, o que também teria motivado o ataque criminoso.

Conforme a decisão, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do crime: motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e crime de homicídio cometido contra pessoa menor de 14 anos em relação à morte da criança.

Além dos dois homicídios e das duas tentativas de homicídio, os homens também foram sentenciados pelos crimes de corrupção de menores, integração em organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo.