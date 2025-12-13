UFCA lança concurso para 13 vagas de técnico-administrativo

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) lançou concurso público para o provimento de 13 vagas em cargos Técnico-Administrativos em Educação (TAE).
As oportunidades abrangem funções de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar R$ 4,9 mil, além de auxílio-alimentação.
O certame será organizado pela Central de Concursos e Verificações (CCV) da Universidade Federal do Ceará (UFC), com provas previstas para março de 2026.
De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas conforme as modalidades de concorrência previstas pela legislação.
São oito vagas para ampla concorrência, quatro destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas (PPPIQ) e uma reservada para pessoas com deficiência (PcD).
Os cargos ofertados incluem uma vaga de nível médio para Assistente em Administração, com remuneração inicial de R$ 3.029,90 mais auxílio-alimentação de R$ 1.175,00.
Para nível superior, são oferecidas 12 vagas distribuídas entre áreas como Tecnologia da Informação (com ênfases em Back-End, Infraestrutura de TI e Segurança da Informação), Biblioteconomia, Economia, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina (Saúde da Família e Comunidade) e Pedagogia.
Os cargos de nível E têm remuneração base de R$ 4.967,04, também acrescida do auxílio.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2026.
As taxas custam R$ 120 para o cargo de nível médio e R$ 150 para cargos de nível superior.
A solicitação de isenção ocorre em dezembro, durante os dias 16 e 17, conforme edital. O direito é destinado a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea.
As avaliações serão realizadas preferencialmente em Juazeiro do Norte, podendo também ocorrer em Crato e Barbalha.
A prova contará com 50 questões somando 170 pontos: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação e 30 de Conhecimentos Específicos.
Para não ser eliminado, o candidato deve atingir, no mínimo, 10 pontos em Português, 15 em Legislação e 60 em Conhecimentos Específicos.
O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período a critério da universidade. O resultado final está previsto para ser divulgado em 13 de maio de 2026.
Nível Médio (1 vaga)
Nível Superior (12 vagas)
Concurso UFCA — Técnico-Administrativo em Educação (TAE)