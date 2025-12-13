UFCA lança concurso para 13 vagas de técnico-administrativo

Foto: Reprodução Facebook As vagas são distribuídas entre a ampla concorrência, candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas e pessoas com deficiência

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) lançou concurso público para o provimento de 13 vagas em cargos Técnico-Administrativos em Educação (TAE).

As oportunidades abrangem funções de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar R$ 4,9 mil, além de auxílio-alimentação.

O certame será organizado pela Central de Concursos e Verificações (CCV) da Universidade Federal do Ceará (UFC), com provas previstas para março de 2026.

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas conforme as modalidades de concorrência previstas pela legislação.

São oito vagas para ampla concorrência, quatro destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas (PPPIQ) e uma reservada para pessoas com deficiência (PcD).

Os cargos ofertados incluem uma vaga de nível médio para Assistente em Administração, com remuneração inicial de R$ 3.029,90 mais auxílio-alimentação de R$ 1.175,00.

Para nível superior, são oferecidas 12 vagas distribuídas entre áreas como Tecnologia da Informação (com ênfases em Back-End, Infraestrutura de TI e Segurança da Informação), Biblioteconomia, Economia, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina (Saúde da Família e Comunidade) e Pedagogia.

Os cargos de nível E têm remuneração base de R$ 4.967,04, também acrescida do auxílio.

Sobre as inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2026.

As taxas custam R$ 120 para o cargo de nível médio e R$ 150 para cargos de nível superior.

A solicitação de isenção ocorre em dezembro, durante os dias 16 e 17, conforme edital. O direito é destinado a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea.

Como serão as avaliações

As avaliações serão realizadas preferencialmente em Juazeiro do Norte, podendo também ocorrer em Crato e Barbalha.

A prova contará com 50 questões somando 170 pontos: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação e 30 de Conhecimentos Específicos.

Para não ser eliminado, o candidato deve atingir, no mínimo, 10 pontos em Português, 15 em Legislação e 60 em Conhecimentos Específicos.

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período a critério da universidade. O resultado final está previsto para ser divulgado em 13 de maio de 2026.

Vagas do Concurso

Nível Médio (1 vaga)

Assistente em Administração

Nível Superior (12 vagas)

Analista de TI — Back-End (4)

Analista de TI — Infraestrutura e Redes (1)

Analista de TI — Segurança da Informação (1)

Bibliotecário-Documentalista (1)

Economista (1)

Enfermeiro (1)

Fisioterapeuta (1)

Médico – Saúde da Família e Comunidade (1)

Pedagogo (1)

Serviço

Concurso UFCA — Técnico-Administrativo em Educação (TAE)

Inscrições: 6 a 31 de janeiro de 2026.



6 a 31 de janeiro de 2026. Provas: 8 de março de 2026 das 9 horas às 13 horas.



8 de março de 2026 das 9 horas às 13 horas. Site para inscrição: centraldeconcursos.fcpc.ufc.br



centraldeconcursos.fcpc.ufc.br Taxas: R$ 120 (nível médio) / R$ 150 (nível superior)



R$ 120 (nível médio) / R$ 150 (nível superior) Vagas: 13 no total



13 no total Resultado final: 13 de maio de 2026



