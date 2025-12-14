Acidente entre quatro veículos deixa quatro mortos em Morada Nova

Foto: Reprodução/PCCE Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do acidente de trânsito fatal, ocorrido na sexta-feira, 12

Quatro veículos se envolveram em um acidente no quilômetro 138 da BR-160, em Morada Nova, no Interior do Ceará, na sexta-feira, 12. Após a colisão entre os automóveis, quatro pessoas morreram no local e outras duas foram socorridas.

Entre os veículos envolvidos, um deles transportava cinco integrantes de uma mesma família. Segundo informações iniciais, o carro trafegava pela rodovia quando se envolveu na colisão com os demais automóveis. As circunstâncias e a dinâmica do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas.

As vítimas fatais foram identificadas como Francisco Jerles de Lima Pereira, a companheira dele, Eliete Alves, o pai, conhecido como Jerri, e uma familiar identificada apenas como Di. Todos eram moradores da localidade de Jurema dos Vieiras, na zona rural do município de Ocara. O acidente provocou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

Francisco Jerles era funcionário da Câmara Municipal de Ocara, que divulgou uma nota de pesar pela morte. "Francisco Jerles foi um colega dedicado, prestativo e fundamental para o funcionamento desta Casa Legislativa. Sua partida deixa uma lacuna imensurável em nossos corações e na equipe da Câmara", diz trecho da maifestação oficial.

A prefeita Naiara Castro, da cidade de Morada Nova, se manifestou sobre o acidente através de suas redes sociais. Ela se disse triste com o acidente. "Neste momento de dor e consternação, me solidarizo com a família e amigos das vítimas, pedindo a Deus que conforte os corações de todos que sofreram com essa perda tão dolorosa", publicou a prefeita de Morada Nova.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do acidente de trânsito fatal, ocorrido nessa sexta-feira, 12.

Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Russas.

Estudo aponta piora no quadro de acidentes no Ceará

Estudo realizado sob coordenação da Fundação Dom Cabral (FDC) e divulgado durante a semana já apontara um quadro preocupante nas rodovias cearenses, neste caso, em trechos federais que cortam o Estado. No período entre 2018 e 2024, que abrangeu o estudo, registrou-se aumento preocupante nas ocorrências em trechos de BRs localizados no território cearense.

Ano a ano, os números apurados foram os seguintes: em 2018, 1.588 acidentes; 2019,. 1.635; 2020, 1.513; 2021, 1.500; 2022, 1.263; 2023, 1.313; e, finalmente, em 2024 aconteceram 1.433 acidentes. O que mais preocupa é que no ano passado deu-seo maior número de vítimas em série, com 179 mortes, além dos 487 feridos graves.

O quadro acompanha uma tendência observada em nível nacional, infelizmente. No ano de 2024 aconteceram 56.117 acidentes, piores índices do período analisado, representando, por exemplo, 8% a mais do que havia sido registrado em 2018.

Para garantir comparabilidade entre trechos com diferentes níveis de tráfego, a pesquisa cruzou dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) — responsável pelo volume de tráfego — com boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O levantamento considera apenas trechos com fluxo a partir de mil veículos por dia.



