Festival Tamo Junto BB reúne multidão em Fortaleza

Foto: Maria haydee/Divulgação BaianaSystem encerrou a primeira noite do festival Tamo Junto BB

Fortaleza recebeu a primeira edição do Tamo Junto BB, evento promovido pelo Banco do Brasil que já passou por outras capitais do Nordeste e estreou na Cidade com eventos gratuitos para toda a família. Destacando a promoção de atividades esportivas, o Festival realizou desde circuitos de corrida a competições de skate e surfe.

Com estrutura montada no Marina Park, o público pode participar, durante os dias 10 e 14, de ativações com escalada e tirolesa, arena gamer, além de acompanhar apresentações musicais de gênero nos diversos.

Na sexta-feira, 12, a primeira data com shows teve apresentação de Mateus Fazeno Rock, celebrando a música cearense. Durante a noite, o público acompanhou shows de 2ZDinizz, Os Garotin, Melly e L7nnon. Grupos com forte público no Estado, Nação Zumbi celebrou o manguebeat e firmou espaço para a roda já aguardada do Baianasystem.

Liderada por Russo Passapusso, a banda baiana fez a terra subir e comprovou sua ligação com o Ceará ao enaltecer artistas locais. Para celebrar a ligação, o grupo fortalezense Cheiro do Queijo foi convidado para uma participação especial na qual destacou a produção artística do Ceará.

Neste sábado, 13, o evento começou com uma tarde embalada pelo ritmo carnavalesco com apresentações dos blocos Pra Quem Gosta é Bom e Os Transacionais. Na programação noturna, o publico cearense acompanhou a estreia de Tali como artista solo.

Na noite de sábado houve apresentações de Rachel Reis, Jota.pê e, encerrando, João Gomes, que cantou seus sucessos do piseiro.



